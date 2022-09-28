Samanyolu Haber /Gündem / Beyin göçüne tartışmalı yorum: Daha çok konsere gidebilmek için... /28 Eylül 2022 16:48

Beyin göçüne tartışmalı yorum: Daha çok konsere gidebilmek için...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yetişmiş insanının yurt dışına çıkışını tartışmalı cümlelerle yorumladı. Erdoğan beyin göçü için "Daha çok konsere gidebilmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni’ne katıldı.
Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sağlık ordumuza katılan her doktorumuzu, asistanımızı, hocamızı akademik statü ve özlük hakları bakımından destekleyerek markalaşma sürecini hızlandıracağız.

Türkiye’nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yok. Bilaistisna her insanımız potansiyeli, enerjisi, kabiliyetiyle ülkemiz için değerlidir, kıymetlidir.

Hiç kimsenin ülkenin birikimlerini heba edecek, milletimizin geleceğini tehlikeye atacak fütursuzluklar sergilemesine izin veremeyiz.

Başka ülkelerin, toplumların, hayat biçimlerinin güzellemesini yapanların gayesi bize iyilik etmek değil en büyük gücümüz olan sosyal yapımızı çökertmektir.

Özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek, daha çok konsere gidebilmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz.

Böyle hevesle yola çıkanların sığınacakları bir aile, sosyal bünye bulamayınca yaşayacakları pişmanlığı tahmin edebiliyoruz.”
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