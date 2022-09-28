Samanyolu Haber /Dünya / Göçmenler Almanya nüfusunu patlattı: Tarihte ilk kez 84 milyonu geçti /28 Eylül 2022 16:56

Göçmenler Almanya nüfusunu patlattı: Tarihte ilk kez 84 milyonu geçti

Almanya'nın nüfusu, tarihinde ilk kez 84 milyonu geçti. Nüfus artışında özellikle Ukrayna’dan gelenlerin etkisi büyük oldu. Ülkeye en az 750 bin Ukraynalı geldi.

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Alman Federal İstatistik Dairesi’nin bugün açıkladığı verilere göre 2022’nin ilk yarısında ülke nüfusu, 2021 sonuna oranla yüzde 1 arttı. Nüfusa bu artışla 843 bin kişi eklenmiş oldu. Almanya’da 2021 yılında nüfus artışı 82 bin kişiyle sadece yüzde 0,1 olarak gerçekleşmişti.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırmasıyla başlayan savaş, nüfus artışında etkili oldu. 30 Haziran 2022 itibarıyla Almanya’da yaşayan Ukraynalıların sayısı 749 bin kişi arttı. Almanya’ya bu yıl içinde gelen Ukraynalılardan 501 binini kadın ve kız çocukları, 248 binini erkeklerin oluşturduğu bildirildi.

DW Türkçe’nin haberine göre İstatistik Dairesi, benzer nüfus artışlarına şimdiye kadar sadece 1992 ve 2015 yıllarında rastlandığına işaret etti. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından Doğu Avrupa ülkelerinde sınırların açılması ve Yugoslavya Savaşı nedeniyle 1992’de 700 bin kişi Almanya’ya gelmişti. 2015 yılında da başta Suriye olmak üzere Irak ve Afganistan’dan toplam 978 bin kişi Almanya’ya kaçmıştı.
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