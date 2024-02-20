Samanyolu Haber /Teknoloji / Beynine çip takılan kişi düşünerek bilgisayar faresini oynatabildi /20 Şubat 2024 13:08

Beynine çip takılan kişi düşünerek bilgisayar faresini oynatabildi

ABD’li nöroteknoloji şirketi Neuralink’in kurucusu Elon Musk, beynine çip takılan ilk insanın düşünerek bilgisayar faresini ekranda oynatabildiğini söyledi.

SHABER3.COM

Musk 30 Ocak’ta, Neuralink’in ilk ürünü ‘Telepati’nin ilk kez şirket tarafından bir insana takıldığını ve ilk sonuçların ‘umut verici’ olduğunu belirtmişti.
Musk’tan yeni bir açıklama geldi.
Twitter’da bir Space programına katılan Musk şöyle konuştu: “Süreç iyi ilerliyor. Hasta iyileşti. Hastamız düşünerek bilgisayar faresini ekranda oynatabiliyor.”

İnsan deneyleri için geçen yıl onay almıştı
Neuralink, Mayıs 2023’te beyin çipi projesinin insanlarda denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) onay alındığını açıklamıştı.

Daha önce maymunlarda test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti.

Musk ve bir grup mühendis tarafından 2016’da kurulan Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beynine çip takılan kişi düşünerek bilgisayar faresini... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:40:51