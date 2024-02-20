Beynine çip takılan kişi düşünerek bilgisayar faresini oynatabildi

Musk 30 Ocak’ta, Neuralink’in ilk ürünü ‘Telepati’nin ilk kez şirket tarafından bir insana takıldığını ve ilk sonuçların ‘umut verici’ olduğunu belirtmişti.

Musk’tan yeni bir açıklama geldi.



Twitter’da bir Space programına katılan Musk şöyle konuştu: “Süreç iyi ilerliyor. Hasta iyileşti. Hastamız düşünerek bilgisayar faresini ekranda oynatabiliyor.”







İnsan deneyleri için geçen yıl onay almıştı

Neuralink, Mayıs 2023’te beyin çipi projesinin insanlarda denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) onay alındığını açıklamıştı.





Daha önce maymunlarda test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti.





Musk ve bir grup mühendis tarafından 2016’da kurulan Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.