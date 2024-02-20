Samanyolu Haber /Dünya / Medvedev’den ilginç “Zafer” çıkışı /20 Şubat 2024 12:47

Medvedev’den ilginç “Zafer” çıkışı

Nükleer silahların kullanılması çıkışlarıyla son zamanlarda adı çok duyulan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Rusya'nın çok yakında operasyonda zafere ulaşacağı iddiası geldi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Operasyona katılan Çeçen birliklerin komutanlarıyla yaptığı toplantıda konuşan Medvedev, Rusya'nın yakında zafer kazanacağından emin olduğunu belirterek, dünyadaki hiçbir ülkenin Rusya'nın askeri potansiyeli ve gücüyle karşılaştırılamayacağını vurguladı.

"Bu anlamda muhtemelen en güçlü ülkeyiz, çünkü nasıl kazanacağımızı biliyoruz" diyen Rusya Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı, Rusya'nın geleceğini belirleyen zamanın artık geldiğini ve ülkesinin artık çok zor görevlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Gudermes'te Çeçen birliklerinin komutanlarıyla yaptığı toplantıda Medvedev, Rusya'nın çeşitli düzeylerde insansız hava aracı üretimini artırdığını da sözlerine ekledi. Ayrıca Rus savunma sanayinin ürettiği bu ürünlerin sadece savaşın gidişatını değiştirmekle kalmadığını, aynı zamanda teknolojinin önemini de gösterdiğini vurguladı.
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