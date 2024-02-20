Samanyolu Haber /Teknoloji / Nvidia, Amazon ve Google’ı geride bıraktı /20 Şubat 2024 12:24

Nvidia, Amazon ve Google’ı geride bıraktı

Geçtiğimiz yıl yapay zeka alanında yaşanan patlama, teknoloji dünyasında dengeleri bir anda değiştirdi. ChatGPT’nin arkasındaki şirket olan OpenAI, inanılmaz bir yükseliş yaşarken, birkaç şirketi daha yanında yukarı taşıdı.

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OpenAI’ın en büyük yatırımcısı olan Microsoft son yılların en başarılı yılını geçirirken, asıl patlamayı Nvidia yaptı. Yapay zeka teknolojilerinin GPU’lara, yani ekran kartı işlemcilerine bel bağlıyor olması, şirketin değerine değer kattı. Öyle ki şirket bugün artık zirveye oynar hale geldi.

Bloomberg tarafından paylaşılan verilere göre, Amerikalı GPU üreticisinin değeri bugün itibarıyla 1.83 trilyona ulaştı. Bu da Nvidia’yı dünyanın en değerli dördüncü şirketi yapıyor. Bu da şirketin Amazon ve Alphabet (eski adıyla Google) gibi iki devi geride bıraktığı anlamına geliyor.

Bugün itibarıyla şirketin hala önünde olan üç rakibi Microsoft, Apple ve Saudi Aramco. Zirvedeki Microsoft’un piyasa değeri 3.04 trilyon dolar. İkinci sırada yer alan Apple’ın piyasa değeri ise 2.84 trilyon dolar. Bu şirketlerin zirvedeki yeri şimdilik sağlam gibi görünse de GPU üreticisinin bu kadar hızlı büyüyor olması yakında onlarla arayı kapatabileceğinin habercisi.

Çünkü hem Microsoft hem de Apple yapay zeka alanında faaliyet gösteriyor olsa da onlar da kendi yapay zeka programları için Nvidia’nın GPU’larına ihtiyaç duyuyor. Bu da rakiplerini daha da yükseltmelerini kaçınılmaz kılıyor.
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