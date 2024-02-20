Samanyolu Haber /Gündem / Yerine kayyum atanan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, bağımsız aday oldu /20 Şubat 2024 13:55

Yerine kayyum atanan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, bağımsız aday oldu

Yerine kayyum atanan eski Kars Belediye Başkanı ve SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, Kars Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı.

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SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, memleketi Kars’tan bağımsız belediye başkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

25, 26, 27. Dönem Kars Milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı olan Bilgen’in adaylığını, SES Partisi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

BİLGEN’İN YERİNE KAYYUM ATANMIŞTI
Açıklamada “Kars’ta yarım bırakılan çalışmaları birlikte devam ettirmek üzere Genel Başkanımız Ayhan Bilgen ile bu yolu onur ve gurur ile yürüyeceğiz. Kendisine ve Kars halkına hayırlı olsun diyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ayhan Bilgen, kayyum atanmadan önce Kars Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.
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