Samanyolu Haber /Dünya / ''Beyrut'u yerle bir eden yükle ilgili geçen ay uyardık'' /11 Ağustos 2020 10:32

''Beyrut'u yerle bir eden yükle ilgili geçen ay uyardık''

Lübnanlı güvenlik yetkililerinin geçen ay cumhurbaşkanı ve başbakanı, Beyrut Limanı’nda depolanan 2 bin 750 ton amonyum nitratın bir güvenlik riski oluşturduğu ve patlaması halinde başkenti yok edebileceği konusunda uyardığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Lübnan tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayda geçen ve hükümetin istifasını getiren patlamayla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor.

Reuters haber ajansının elde ettiği dokümanlara göre, güvenlik yetkilileri, patlamaya neden olan ve Beyrut Limanı’nda altı yıldır güvenli olmayan bir şekilde depolanan 2 bin 750 ton amonyum nitrat konusunda cumhurbaşkanı ve başbakanı geçen ay uyardı.

Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor, 20 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Mişel Aun ve Başbakan Hasan Diab’a özel bir notla birlikte sunuldu.

'Patlaması halinde Beyrut'u yok edebileceği konusunda uyardım'

Mektubun içeriğine bizzat ulaşamayan Reuters’a göre, üst düzey bir güvenlik yetkilisi, raporun ‘ocak ayında başlatılan ve kimyasalların derhal güvence altına alınması gereken bir adli soruşturmanın bulgularını özetlediğini’ söyledi. Yetkili, “Soruşturmasının sonundan Savcı Hasan Oweidat nihai bir rapor hazırlayarak yetkililere gönderdi” dedi.

Mektubun yazılma sürecine dahil olan ancak adını vermek istemeyen yetkili, “Bu malzemeyle (amonyum nitrat) ilgili bir tehlike vardı, çalınması halinde bir terörist saldırıda kullanılabilirdi. Patlaması halinde bunun Beyrut'u yok edebileceği konusunda onları uyardım” dedi.

Protestoları büyütebilir

Reuters, yetkilinin açıklamalarını henüz doğrulatamadıklarını vurgularken, taraflardan da bir açıklama yapılmadığını belirtti. Ancak doğrulanması halinde, ihmalkar tutumu nedeniyle patlamadan sorumlu tutulan ve yolsuzluk nedeniyle çok eleştirilen hükümete yönelik kamuoyu tepkisinin daha da büyümesi bekleniyor.

Patlama sonrasında gerçekleşen hükümet karşıtı protestoların ardından dün Başbakan Hasan Diyab hükümetin istifasını sundu.

‘Lübnan’ın Hiroşiması’ olarak anılan patlamada en az 163 kişi yaşamını yitirdi, 6 binden fazla kişi yaralandı. Patlama nedeniyle Beyrut’un önemli bir bölümü adeta savaş alanına dönerken, hükümet binalarının da arasında olduğu en az 6 bin bina yerle bir oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ''Beyrut'u yerle bir eden yükle ilgili geçen ay uyardık'' Sonraki Haber >>

Kameralara takılan ilginç kaza

Kameralara takılan ilginç kaza

Trump'u basın toplantısından çıkardılar

Trump'u basın toplantısından çıkardılar

Cezalarını dolduran gazeteciler neden serbest bırakılmıyor ?

Cezalarını dolduran gazeteciler neden serbest bırakılmıyor ?

Hint Okyanusu'nda çevre felaketi

Hint Okyanusu'nda çevre felaketi

Bir Yudum Huzur (2)

Bir Yudum Huzur (2)

ABD'de sokak ortasında soygun

ABD'de sokak ortasında soygun

Polonya Bisiklet Turu’nda feci kaza!

Polonya Bisiklet Turu’nda feci kaza!

Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

Somali'de intihar saldırısı dehşeti!

Somali'de intihar saldırısı dehşeti!

AKP'ye subliminal mesaj

AKP'ye subliminal mesaj
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:09:37