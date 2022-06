Bıçak kemiğe dayandı, Erdoğan hayranı esnaf para kasası attı: Ekonomide 'dejavu'

Mersin'de esnaflık yapan ve birkaç yıl öncesine kadar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayranı olan Oktay Avcu, farklı tarihlerde yaptığı tek kişilik eylemlerle Erdoğan’a destek vermiş, 2011 yılında Erdoğan’ı “Türkiye’nin ikinci Atatürk’ü” olarak niteleyen bir pankart yaptırmış, 2015 yılında da “Halk Erdoğan’ı istemiyor” diyen muhalefet partilerine zeka testi yapmalarını öneren bir pankartı şehrin işlek caddelerinden birine asmıştı.







Ancak son zamanlarda yaşanan ekonomik kriz bir zamanların Erdoğan savunucusu olan Oktay Avcu’nun da söylem ve eylemlerini değiştirdi.





"AVRUPA ŞAŞKINLIK İÇİNDE BİR ÜLKE NASIL BÖYLE KÖTÜ YÖNETİLİR DİYE?"

Cumhuriyet'in haberine göre Avcu, bugün Mersin Mezitli’deki dükkânı önünde Erdoğan'a seslenerek, “Avrupa bizi kıskanıyor, öyle mi Erdoğan? Avrupa şaşkınlık içinde bir ülke nasıl bu kadar kötü yönetilir diye. Senin başarısız yönetimin, aç uyuttuğun bebeler, işsiz anne babalar, geleceksiz hayal kuramayan gençleri kim kıskanır? Niye kıskanır? 20 milyon işsizi olan bir ülke niye kıskanılır?” ifadelerini kullandı.





Avcu bu sırada dükkanına astığı sarılı halde bulunan 2 pankartı açmak istedi. Pankartlardan birinde “Her yer açlık, her işsizlik, her yer korku, her yer adaletsizlik, her yer sindirilmişlik, her yer umutsuzluk ama her yer korkmuyoruz” ifadeleri yer alırken bir pankartta da “Battık Erdoğan, ekonominin kitabını yazdın ya yazdığın kitap boş. Yazmasan iyiydi. Yönettiğin ülke harabe, perişan. Artık sana güvenmiyoruz” ifadeleri yer aldı.





Polis ekipleri Avcu’nun pankartı açmasına izin vermedi. Bu sırada Avcu ile polisler arasında arbede yaşandı. Avcu pankartlardan birini “Ülkenin gerçeklerini söylüyoruz. Her yerde açlık var diyoruz. Olanları söylüyoruz” diyerek yere sererken polisler diğer pankartı aldı.





Pankartları açmasına izin verilmeyen Oktay Avcu, bozuk para dolu plastik para kasasını yere fırlattı.







Avcu, “Benim bugünkü kasam bu. Ecevit’e kasa atanlar. Bugün bu ülkenin gerçeği bu. Kasamda biriken para bu. Erdoğan’a fırlatıyorum bunu. Bu kasayı Erdoğan’a atıyorum. Şu paralar benim günlük kazancım bu. Bu hale geldi bu ülke. Geldi ve getirildi. İş bilmez kişilerce. Ekonominin kitabını yazdım diyenler ekonominin E’sinden anlamıyor. Gelsinler buraya baksınlar. Bu kasa benim günlük kazancım. Erdoğan’a atıyorum” diye konuştu.







Açıklamasının ardından Oktay Avcu, polislerin el koydukları pankartın kendisine verilmesini istedi. “Siz benim işyerimde bana zulmediyorsunuz. Pankartımı gasbediyorsunuz. Devlet gasp yapmaz” diye bağıran Avcu, çocukları ve diğer polisler tarafından sakinleştirildi.





ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Eylem sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan esnaf, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Avcu, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.