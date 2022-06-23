Erdoğan'a ekonomi eleştirisi: 'El avuç açıyoruz birileri bize para verir mi diye'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da Toplu Üye Katılım Töreni'ne katıldı.







Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada, "Hiçbir devlet başkanı para dilenmek için yurt dışına gitmedi. Suudi Arabistan'a gideyim, BAE'ye gideyim acaba bana para verirler mi vs vs. Bu duruma Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç düşmedi. Şimdi el avuç açıyoruz birileri bize para verir mi diye. Türkiye'yi bundan çıkaracağız. Bütün komşularımızla huzur içinde yaşayacağız" dedi.







CHP liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





"Çok sorun var Türkiye'de farkındayım. Sorunların ne olduğunu da biliyoruz. Biz, 6 lider bir araya gelerek Türkiye'nin kaderini değiştirmek istiyoruz. Bir yüzyılı devirdik. 2023'e giderken Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak istiyoruz. Bu amaçlarla yola çıktık. Bu amaçları gerçekleştireceğiz. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum bir parti olayı olmaktan çıkmıştır. Sorun bir Türkiye sorunudur ve biz Türkiye'yi ayağa kaldırmak zorundayız.





Hiçbir devlet başkanı para dilenmek için yurt dışına gitmedi. Suudi Arabistan'a gideyim, BAE'ye gideyim acaba bana para verirler mi vs vs. Bu duruma Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç düşmedi. Şimdi el avuç açıyoruz birileri bize para verir mi diye. Türkiye'yi bundan çıkaracağız. Bütün komşularımızla huzur içinde yaşayacağız.





Bir sözüm var. Allah nasip eder sizlerin oyları oylarıyla eğer ittifak iktidar olursa Suriyeli kardeşlerimizi kendi iradeleri ile ülkelerine göndereceğiz. Türkiye'nin dokusunu değiştirmeyecekler, kendi ülkelerinde huzur içinde yaşayacaklar.





Gençlerimiz işsiz biliyorum. Yazılı da kazanıp sözlü de eleniyorsa onun hakkı, hukuku yeniyor demektir. Bu millete sözüm var. KPSS olacak, kim sınavı kazanmışsa ataması yapılacak. Mülakat kaldırılacak.





Devlette liyakat olacak. Bir işi ehline teslim etmek sadece insanlığın gereği değil aynı zamanda inancımızın da bir gereğidir.





"YOLSUZLUK YAPANLARIN BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM"



Göreceksiniz yolsuzluk yapanların burnundan fitil fitil getireceğim. Çocuklarına vakıf kuruyorlar. Bir burada bir ABD'de. Buradan milyon dolarları ABD'ye transfer ediyorlar. Manhattan'da gökdelen yapıyorlar, Muhammed Ali'nin çiftliğini satın alıyorlar. Kendi dünyalıklarını ABD'de yapıyorlar ama benim bu millete sözüm var o paraların tamamını Türkiye'ye getireceğim ve sizlere teslim edeceğim.





Hiç endişe etmeyin. Hakkı, hukuku ve adaleti savunmak için bu kardeşiniz yürüdü. Tek başına yürümedi, milyonlarla yürüdü. Adaleti birlikte sağlayacağız.





İnsanların hataları olabilir. Bazen kurumların da eksiklikleri, yanlışlıkları olabilir. Bizim de CHP olarak hatalarımız, eksikliklerimiz oldu. Bugün de olabilir. Bütün mesele hatalardan ders çıkarmaktır. Biz oturduk Ankara'da güzel nutuklar attık 'Bize niye oy çıkmıyor' dedik. Sen gittin vatandaşın sofrasına oturdun mu? Derdini dinledin mi? Gezmek, konuşmak lazım. Biz getirdik bir ara başörtüsü sorununu Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim kadının giyim kuşamından? Bizim sadece saygı duymamız lazım.





Adımız Halk Partisi. Gerçek anlamda halkın partisi olmak için çalışıyoruz. Doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden halkın partisi olmak için. Halkın her katmanına gidiyoruz, konuşuyoruz.





Sandık günü elinizi vicdanınıza koyup oy kullanın. Önümüzdeki seçimlerin kaderini gençler belirleyecek, biz değil. 7.5 milyon genç ilk kez gidip sandığa oy kullanacak. Türkiye'nin kaderini belirleyecek. İlk kez sandığa oy kullanacak 7.5 milyon gencimiz var. Bu 7.5 milyon genç dünya siyaset tarihine önemli bir miras bırakacak. Bir otoriter yönetimi, demokratik yöntemlerle sonlandırmak gibi bir görevi ifade edecek. Hep beraber sarayda oturanı Allah'ın izniyle emekli edeceğiz.





Diktatör sözünü ilk kez Aydın'da bir mitingde kullanmıştım. Kullandığım zaman yadırganmıştı ama şimdi ne kadar doğru olduğu biliniyor. Bugün Türkiye'nin geldiği durum iç açıcı değil ama düzelteceğiz."