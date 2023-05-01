Samanyolu Haber /Dünya / Biden’dan özgür basın vurgusu /01 Mayıs 2023 07:25

Biden’dan özgür basın vurgusu

Başkan Joe Biden Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin gecesinde yaptığı konuşmada özgür basının önemine vurgu yaptı ve “Özgür basın özgür toplumun direği, düşmanı değil” ifadesini kullandı.

SHABER3.COM

Biden ülke dışında yanlış gerekçelerle tutuklanan Amerikalılar için mücadele etme taahhüdünde bulundu.

Rusya’da tutuklanan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich’in salondaki ailesine seslenen Biden, gazetecinin serbest bırakılması için her gün çalıştıklarını, seçenekleri değerlendirdiklerini belirtti.

Gershkovich, geçen ay casusluk suçlamasıyla Rusya’da tutuklanmıştı.

Biden ayrıca Suriye’de 2012’de kaçırılan gazeteci Austin Tice konusunda da umutlarını korudukları mesajını verdi ve “gazetecilik suç değil” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, “Evan ve Austin hemen serbest bırakılmalı, ülke dışında yanlış yere tutuklanan ya da rehin tutulan her Amerikalı’yla birlikte” dedi.

Biden, “Benim taahhüdüm onları eve getirmek sizin taahhüdünüzün de özgür ve korkusuz basının devamı olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu abartı değil” diyen Biden salondaki gazetecileri işaret ederek, “Bunu sıradan vatandaşların yetkilileri sorgulayabilmeleri, korku ve gözdağı olmadan yetkililere gülebilmeleri için siz olanaklı hale getirdiniz. Bu ulusu da güçlü yapan bu” dedi.

Bu, Başkan Biden’ın katıldığı ikinci Beyaz Saray Muhabirleri Derneği gecesi oldu. Eski Başkan Donald Trump görev süresi boyunca etkinliğe katılmamıştı.

Bu arada Biden Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin etkinliğinde yaptığı şakalarla salondakileri güldürdü.

Biden’ın Fox haber kanalının iftira davasında ödemeyi kabul ettiği 787 milyon dolar ve eski Başkan Trump’ın ‘sus payı’ ödemesiyle ilgili hakim karşısına çıkmasına atıfta bulunması geceye katılanları bol bol güldürdü.

Biden yaşıyla ilgili espri yapmayı da ihmal etmedi ve Fox kanalının sahibi de olan 92 yaşındaki Rupert Murdoch’ın kendisini şarkıcı Harry Styles gibi gösterdiğini belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden’dan özgür basın vurgusu Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:06:16