Biden’dan özgür basın vurgusu

Biden ülke dışında yanlış gerekçelerle tutuklanan Amerikalılar için mücadele etme taahhüdünde bulundu.



Rusya’da tutuklanan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich’in salondaki ailesine seslenen Biden, gazetecinin serbest bırakılması için her gün çalıştıklarını, seçenekleri değerlendirdiklerini belirtti.



Gershkovich, geçen ay casusluk suçlamasıyla Rusya’da tutuklanmıştı.



Biden ayrıca Suriye’de 2012’de kaçırılan gazeteci Austin Tice konusunda da umutlarını korudukları mesajını verdi ve “gazetecilik suç değil” ifadesini kullandı.



ABD Başkanı, “Evan ve Austin hemen serbest bırakılmalı, ülke dışında yanlış yere tutuklanan ya da rehin tutulan her Amerikalı’yla birlikte” dedi.



Biden, “Benim taahhüdüm onları eve getirmek sizin taahhüdünüzün de özgür ve korkusuz basının devamı olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.



“Bu abartı değil” diyen Biden salondaki gazetecileri işaret ederek, “Bunu sıradan vatandaşların yetkilileri sorgulayabilmeleri, korku ve gözdağı olmadan yetkililere gülebilmeleri için siz olanaklı hale getirdiniz. Bu ulusu da güçlü yapan bu” dedi.



Bu, Başkan Biden’ın katıldığı ikinci Beyaz Saray Muhabirleri Derneği gecesi oldu. Eski Başkan Donald Trump görev süresi boyunca etkinliğe katılmamıştı.



Bu arada Biden Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin etkinliğinde yaptığı şakalarla salondakileri güldürdü.



Biden’ın Fox haber kanalının iftira davasında ödemeyi kabul ettiği 787 milyon dolar ve eski Başkan Trump’ın ‘sus payı’ ödemesiyle ilgili hakim karşısına çıkmasına atıfta bulunması geceye katılanları bol bol güldürdü.



Biden yaşıyla ilgili espri yapmayı da ihmal etmedi ve Fox kanalının sahibi de olan 92 yaşındaki Rupert Murdoch’ın kendisini şarkıcı Harry Styles gibi gösterdiğini belirtti.