ABD’deki en yaşlı Türk New York’ta oy kullandı

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Olgay, Beşiktaş – Galatasaray derbisini izledikten sonra oy kullanmak için ailesiyle birlikte Türkevi’ndeydi.
Cumhuriyet’in kuruluşundan 2 yıl önce doğan Olgay, oy kullandıktan sonra VOA Türkçe’ye seçim sonrasıyla ilgili beklentilerini aktardı.
Olgay, bu yaşına kadar sağlıklı ve mutlu yaşadığını, hala kendisini genç olarak hissettiğini, belirterek bu yaşta nasıl sağlık ve mutlu olduğunun sırlarını da VOA Türkçe ile paylaştı.
Hayata sürekli pozitif baktığını belirten Olgay, güne makyaj yapıp oje sürerek başladığı belirterek, “102 yaşındayım. Gayet sağlıklıyım bir problemim olmuyor, 103’e doğru gidiyorum. Bugün oy kullandım. Severek geldim. İstediğim gibi oy attım dikkatlice. İçim rahat etti inşallah hayırlı olur. Pozitif bir insanım. Hepimizin üzüntüleri, düşünceleri vardır bu bizi tahrip ediyor. Ben bu durumlarda konuyu değiştirip çok aptalca şeyler düşünürüm. Mesela sabahleyin ben çay içeceğim diye düşünürüm. Aptalca şeyler. Üzerinde durmam fazla. İyi düşünürüm” dedi.
“Sağlıklı yemek yiyorum”
ABD’de 40 yılı aşkın bir süredir yaşayan 102 yaşındaki Olgay, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek, “Çok sağlıklı yiyorum. Hamur, kızartma falan yemiyorum. Meyve ve sebze yiyorum. Hareketliyim, bir köşede oturan bir insan değilim. Kendi işimi kendim yapıyorum. Sabahleyin kalkarım her şeyimi yaparım. Yemekler, pastalar, kurabiyeler yaparım. Yerimde duramam, hemen aklıma bir şey gelir hemen onu yaparım. Katiyen oturmam, mesela oturduğum zaman bir tabloyu görsem kalkar onu düzeltirim. Yürürüm, oturan bir insan değilim, yaşımı düşünmüyorum. Komik geliyor bana. Çok hareketliyim. Kendime bakarım. Sabahleyin kalkar kalkmaz makyajımı yaparım, ojelerimi sürerim” dedi.
“Hayatı ve yaşamayı seviyorum”
Mutlu bir evlilik ve mutlu bir ailenin önemine dikkat çeken Olgay, "18 yaşında evlendim. Subaydı eşim. Birbirimizi severek evlendik. Çok mutlu oldum. Uzun seneler Anadolu’yu gezdim. Atatürk’ü çok yakından gördüm. Mutlu bir evlatlarım oldu. Amerika’ya geldim. Mutlu bir ailem var. Kızlarım var, torunlarım, damatlarım var. Çok sevdiğim bir ailem var buna şükrediyorum. Damatlarımı oğullarım gibi seviyorum. Hayatı seviyorum. Yaşamayı seviyorum. İyiliği seviyorum. Bir kere iyimserim. Her şeyin iyi tarafını görmek istiyorum. Çok mutluyum, hareketliyim. Benim çocukluğum da çok mutlu geçti. Ağaç tepelerinde koştum çok hareketliydim. İyi bir evliliğim oldu. İyi bir ailem var. Belki de onun etkisi bu. İçten gelen bir şey bu. İçimden devamlı hareketlik ve iyimserlik geliyor. Dostluğu seviyorum. Yanlış bir hareketten hiç hoşlanmam. Hiçbir zaman affetmem. Kabalıktan hoşlanmam, özür de kabul etmem” dedi.