Samanyolu Haber /Dünya / Biden: Gitmiyoruz! Ukrayna’ya yardım edeceğiz /07 Haziran 2023 00:24

Biden: Gitmiyoruz! Ukrayna’ya yardım edeceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da kabine üyeleriyle bir araya geldi. Gazetecilerin Ukrayna ile ilgili sorularına yanıt veren Biden, "Gitmiyoruz. Ukrayna'ya yardım edeceğiz" dedi.

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Sözcü'de yer alan habere göre borç limitinin artırılarak ABD’nin temerrüde düşmesini önleyen anlaşmanın önemine değinen ABD Başkanı Biden, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşıya vararak “Amerikan demokrasisinin işleyebildiğini” yeniden kanıtladıkları değerlendirmesinde bulundu.

Kabine üyeleriyle Amerikan halkına hizmet etmeye devam edeceklerini kaydeden Biden, altyapı ve istihdam alanındaki yatırımlar, sınır güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konulara odaklandıklarını söyledi.

Biden’a Ukrayna’daki Kahovka Barajı’nın yıkılmasıyla ilgili Rusya’ya mesajının ne olduğuna ilişkin sorular da yöneltildi.

Biden, gazetecilerin sorularına, “Gitmiyoruz. Ukrayna’ya yardım edeceğiz.” yanıtını verdi.
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