Biden ile Netanyahu arasında 25 dakikalık kritik görüşme: Ne konuşuldu?

İran'ın, baslistik füze ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırması tüm dünyanın ilgisini yeniden Ortadoğu'ya çevirirken, ABD'nin krize dair tutumu ve "İran'a yönelik geniş kapsamlı bir askeri harekata girişip girişmeyeceği" herkesçe merak ediliyor.







Al Cezire'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında yapılan 25 dakikalık telefon görüşmesinde bu konu masaya yatırıldı.





İsrail'in "ABD'ye, atacağı adımların istişare içinde atılacağına dair güvence verdiği ve herhangi bir askeri eylem öncesinde ABD'yi uyaracağı" da gelen haberler arasında. Öte yandan Biden'ın da Netanyahu'ya, "İran'a karşı herhangi bir saldırı eylemine katılmayacakları" mesajını ilettiği bildirildi.





ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin İran ile daha fazla çatışma istemediğini açıkladı. Bu sözler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından da yinelendi. Ancak ABD'nin, İsrail ve bölgedeki kendi personelini savunmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.







