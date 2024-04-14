THY ve Pegasus çok sayıda seferini iptal etti

Edinilen bilgiye göre, iki havayolu şirketi bu gece ve yarın yapılması planlanan tüm İran, Ürdün, Irak, Lübnan seferlerini İran ve İsrail arasındaki gerilim ve komşu ülkelerin hava sahasını kapatması nedeniyle iptal ederken, bölgeye doğru seferde olan havadaki uçaklar da İstanbul'a geri çevrildi.







THY'nin bu gece icra edilen TK 872 sefer sayılı İstanbul-Tahran, TK 892 sefer sayılı İstanbul-İsfahan, TK 884 sefer sayılı İstanbul-Şiraz, TK 888 sefer sayılı İstanbul-Meşhed uçaklarının da rota değiştirerek İstanbul'a geri döndüğü öğrenildi.





AJet ve Pegasus Havayollarının İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı İran, Irak seferleri de iptal edilirken, bu ülkelere doğru seferde olan uçaklar Erzurum, Diyarbakır, Elazığ ve çevre havalimanlarına yönlendirildi.



