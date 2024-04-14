Orta Doğu'da uzun gece!

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İHA'ların hedeflerine ulaşmasının birkaç saat alacağını belirtirken İsrail'in bu duruma hazırlıklı olduğunu vurguladı. Hagari basına verdiği brifingde, İsrail'in savunma ve saldırı önlemleri aldığını, ABD ve bölgesel ortaklarıyla yakın işbirliği içinde olduğunu belirtti.







Hagari İran'dan havalanan onlarca İHA'nın İsrail'e doğru ilerlediğini duyurdu. İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin İsrail'e ulaşması saatler sürebilecek İHA'ları takip ettiğini belirten Hagari, ülke genelinde GPS sisteminde bozulmalar yaşanabileceğini aktardı.





İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "Şam'daki İran konsolosluğuna yapılan saldırı ve ülkemizin Suriye'deki bazı askeri komutan ve danışmanlarının şehit edilmesi de dahil olmak üzere Siyonist rejimin çeşitli suçlarına karşılık olarak Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri, işgal altındaki topraklardaki belirli hedefleri onlarca füze ve insansız hava aracıyla hedef aldı" ifadeleri yer aldı.





İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan de İsrail'e saldırı konusunda ABD'ye gerekli uyarıyı yaptıklarını söyledi.





500 İNSANSIZ HAVA ARACI

ABC News, Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, 400 ila 500 insansız hava aracının İran topraklarından İsrail'e doğru yol aldığını iddia etti.





İran'ın, İsrail hedeflerine yönelik doğrudan saldırısından önce Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyi ve Golan Tepelerini hedef alan roket saldırıları başlatmıştı. Yemen'deki Şii Ensarullah hareketi de İran ile eş zamanlı olarak İsrail'e insansız hava aracı saldırıları başlattı.





Öte yandan İran basını, İranlı korsanların, gerçekleştirdikleri siber saldırı ile Tel Aviv de dahil olmak pek çok İsrail kentini karanlığa gömdüğünü öne sürerken İsrail basını, ülkedeki tüm okullarda 2 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu.





HAVA SAHALARI KAPATILDI

Ürdünlü yetkililer, yerel saatle 23:00'ten itibaren hava sahalarının geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Basından derlenen bilgilere göre, şu anda İsrail, Suriye, Lübnan, Ürdün, Yemen hava sahasında ve Bağdat yakınlarında hiçbir uçak bulunmuyor.





İsrail Kanal 12 televizyonu ise İran'ın saldırı tehdidi nedeniyle Ben-Gurion Havalimanı'nın üç saatliğine kapatıldığını duyurdu.





ABD'DEN TAM DESTEK!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in İran'dan gelebilecek olası bir saldırı karşısında ABD'nin tam desteğine güvenebileceği konusunda güvence verdiği belirtildi.





ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, İsrailli mevkidaşı Tzachi Hanegbi ile görüştüğünü bildirdi. Sullivan, "ABD'nin İsrail'in güvenliğine sarsılmaz desteğini yineledim" diye yazdı.





Beyaz Saray'dan da saldırı hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada İsrail'e destek vurgusu yinelendi:





"İran, İsrail'e karşı bir hava saldırısı başlattı. Başkan Biden'ın mesajı net: İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz. ABD, İsrail halkının yanındadır ve İran'dan gelen tehditlere karşı onların savunmalarını desteklemektedir."





SAVAŞ KABİNESİ TOPLANDI



İsrail'de savaş kabinesi, İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlatmasının ardından bir araya geldi.





Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlığında Tel Aviv'de toplanan savaş kabinesi, İran'dan başlatılan İHA saldırısını ele alıyor.





Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken toplantıya ilişkin paylaşılan fotoğrafta Savunma Bakanı Yoav Gallant, Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de hazır bulunduğu görüldü.





NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.





İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" ifadelerini kullanmıştı.





ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.





İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız" açıklamasını yapmıştı.





Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.