Samanyolu Haber /Gündem / Yassıada'da planlar tutmadı; Turist aranıyor! /14 Nisan 2024 09:38

Yassıada'da planlar tutmadı; Turist aranıyor!

AKP iktidarının, 27 Mayıs 1960 darbesinin simgelerinden biri sayılan Yassıada’yı “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak yeniden düzenleyerek turizme de açmasının üstünden yaklaşık 2.5 yıl geçti. Ancak üzerine inşa edilen yapılarla “beton ada”ya dönüştürülen Yassıada, özellikle turizm açısından beklentileri karşılayamadı.

SHABER3.COM

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) bir şirketi tarafından “yap-işlet-devret” modeliyle 29 yıllığına kiralanan, 140 milyon dolar yatırımla yeniden düzenlenen ve ultra lüks muhafazakâr tatil konsepti sunan Katre Island Oteli’yle dikkat çeken Yassıada, yaşanan sorunlar nedeniyle 18 Ocak 2023’te Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iade edildi.

14 Şubat 2023’te ise burası 20 yıllığına Albayrak Grubu bünyesindeki Birun Ada Otelcilik Turizm’e kiralandı. Yıllık 4.2 milyon lira bedelle kiralanan işletmenin kapsamında 103 bin 750 metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı ile 10 bin 43 metrekarelik dolgu alanı üzerinde 324 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel tesisi bulunuyor. Birun Ada Otelcilik Turizm, burayı hareketlendirme için çalışmalar yürütüyor.

15 AY KRİTİK OLACAK
Bu konuda bilgi veren Albayrak Grubu Kurumsal Pazarlama Müdürü Enes Boyacı, iş dünyasının toplantı, yemek gibi programlarını gerçekleştirmeye başladığı adanın yeniden canlandırılması için 15 ay süre belirlediklerini söyledi. Ekstra bir yatırım yapmadıklarını belirterek tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Boyacı, şunları anlattı: “Tanıtım için konsolosluk temsilcilerini topladık burada. Yerli iş dünyasının yanı sıra Arap iş dünyası birlikleri ile de görüşüyoruz. Onların da toplantılarını burada yapmasını bekliyoruz. Sezon bizim için yeni başladı. Ayrıca halen plaj imkânı yok onun yapımına da başlayacağız.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yassıada'da planlar tutmadı; Turist aranıyor! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:00:24