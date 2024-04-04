Biden, İsrail’e 50 tane F-15 gönderecek

Sevkiyat 2029'da başlayacak





Kongre’nin daha önce onayladığı silah sevkiyatı yolda





The New York Times, ABD'nin İsrail'e son yıllardaki en büyük silah satışlarından biri olacak bu anlaşmanın onaylanması için Dışişleri Bakanlığı’nın Kongre’deki iki ilgili komiteye bildirimde bulunduğunu aktardı.Söz konusu silah anlaşması F-15 savaş uçakları dışında mühimmat, eğitim ve diğer destek ekipmanlarını da kapsiyor.İsrail'e koşulsuz silah desteğini eleştiren Demokrat senatör ve milletvekillerinin söz konusu satışla ilgili Kongre'deki 15 günlük değerlendirme sürecinde nasıl tepki gösterecekleri merak ediliyor.Biden yönetiminin İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü saldırılar için bazı silahlarla ilgili sevkiyatı hızlandırmasına rağmen, ABD’li kaynaklara göre öngörülen yeni sevktiyat F-15'ler en az beş yıldan önce teslim edilmeyecek.Saatte yaklaşık 2.000 mil azami hıza sahip olan F-15 savaş uçakları, hem havadan havaya muharebe hem de yerdeki hedefleri bombalama yeteneğine sahip.İsrail’in, halihazırda sahip olduğu F-15 savaş uçaklarını Gazze saldırılarında kullansa da, bu modelden sipariş ettiği yeni uçakları, Lübnan merkezli Hizbullah, Suriye'deki İran destekli milisler ve bizzat İran dahil olmak üzere bölgesel tehditlere ilişkin uzun vadeli endişeleri gidermek için satın almak istediği bildirildi.New York Times, İsrail’in muhtemelen İran'ın nükleer programına yönelik olası herhangi bir saldırıda F-15'leri kullanmak isteyebileceğini aktardı.Gazeteye konuşan ABD'li bir yetkili, İsrailli yetkililerin Washington’a yeni bir F-35 savaş uçakları siparişi vermek üzere olduğunu söyledi.The Washington Post gazetesi geçen hafta ABD’nin Gazze'nin güneyinde yüz binlerce Filistinli sivilin hayatını tehdit edebilecek olası bir askeri saldırı konusundaki endişelerine rağmen Biden yönetiminin son günlerde milyarlarca dolarlık bomba ve savaş uçağının İsrail'e sevk edilmesine sessizce izin verdiğini yazdı.