Samanyolu Haber /Dünya / 2 bin yıllık yeraltı sığınağı uzmanları hayrete düşürdü /04 Nisan 2024 07:56

2 bin yıllık yeraltı sığınağı uzmanları hayrete düşürdü

İsrail'de arkeologlar 2 bin yıl öncesine ait 100 metre uzunluğunda bir yeraltı sığınağı buldu. İsrail Eski Eserler Kurumu'ndan Uri Berger, "Bu kompleksin ne kadar büyük olduğunu görünce hayrete düştük" dedi.

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Arkeologlar, İsrail'de yaklaşık 2 bin yıl önce Roma imparatorluğuna karşı ayaklanma döneminde Yahudi köylüler tarafından yapılmış bir yeraltı sığınağı ortaya çıkardı.

Uzmanlar, tünelin, Hz. İsa'nın vaaz verdiğine inanılan Celile tepelerine kadar kuzeydeki bölgelerde Roma lejyonlarına karşı hazırlık yapıldığının kanıtı olduğunu söyledi.

Tarihçi Yinon Shivtiel, köylerin altında en az 100 metre uzunlukta bir sığınak oyduklarını söyledi.

Shivtiel, hiçbir yıkım izine rastlanmadığını, bunun da çatışmaların bölgeye ulaşmadığını gösterdiğini kaydetti.

Aileleri baskınlardan korumak için tasarlanan mağara, zırhlı bir lejyonerin giremeyeceği kadar dar olan oyuklardan oluşuyor.

Buranın değerli eşyaları toplamak ve saklamak için kullanıldığına inanılıyor.

Kazıda bir çocuğun parmağına uyabilecek bronz bir yüzük de bulundu.

O dönemde Romalılara karşı iki isyan yaşandı. İlki 70 yılında Kudüs'teki İkinci Tapınağın yıkılmasıyla sonuçlandı.

On yıllar sonra, dönemin lideri Bar Kokhba da ayaklandı ancak ağır yenilgiye uğradı. Yapı, Kokhba dönemine ait Huqoq adı verilen bir noktada ortaya çıkarılan ilk sığınak oldu.

"Hayrete düştük"

İsrail Eski Eserler Kurumu'ndan Uri Berger, Reuters'a sığınakta gömülü olarak bulunan ve Bar Kokhba zamanından kalma küçük bir demir bıçağı gösterek, "Bu kompleksin ne kadar büyük olduğunu görünce hayrete düştük" dedi.
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