Samanyolu Haber /Dünya / Biden, Putin görüşmesi sona erdi /16 Haziran 2021 19:44

Biden, Putin görüşmesi sona erdi

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan yüz yüze görüşme sona erdi. Putin görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

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Cenevre'de, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra düzenlenen ABD-Rusya zirvesi sona erdi. Görüşmenin ardından Putin basın toplantısı düzenledi.

Putin, ABD Başkanı Biden ile görüşmelerinin "oldukça yapıcı" geçtiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı açıklamasının devamında "Biden ile siber güvenlik alanında istişarelerin başlatılması konusunda anlaştık. Bu çok önemli" ifadesini kullandı.

BÜYÜKELÇİLER DÖNÜYOR

Rus lider, Biden ile yaptığı görüşmede, her 2 ülkenin büyükelçilerinin ülkelerini temsilen Washington DC ve Moskova’ya dönmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Açıklamasının devamında Putin, ABD vatandaşı mahkumların iadesi konusunda bazı tavizler verilebileceğini söylediğini belirtti.
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