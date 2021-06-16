Uluslararası Koalisyon’dan Barzani’ye Peşmerge tavsiyesi

Richard bu görüşmede Barzani’ye Peşmerge Güçleri’nin birleştirilmesi gerektiğini söyledi. Bell Richard, bunun koalisyon üyesi ülkeler için özel bir öneme sahip olduğunu ifade etti.







Görüşmede, terör tehdidi altındaki bölgelerin korunması için Peşmerge Güçleri ile Irak güçleri arasında koordinasyon merkezlerinin kurulması ve ortak güçlerin aynı amaç için birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.





Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi ve Peşmerge Bakanlığı'ndaki reformların da ele alındığı görüşmede Koalisyon Komutanı Bell Richard, “Peşmerge Güçleri’nin birleştirilmesi Koalisyon üyesi ülkeler için özel bir öneme sahiptir” dedi.