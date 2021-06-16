Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul metrosuna internet geliyor /16 Haziran 2021 19:30

İstanbul metrosuna internet geliyor

İstanbul metrosuna internet müjdesi geldi. İstanbul metrosuna internet projesine dair karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Komisyonundan geçti.

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İBB Meclis üyesi  İYİ Partili Dr. Taylan Yıldız, İstanbul metrosuna internetin geleceğini açıkladı. Ardından bir paylaşım da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. İmamoğlu İstanbul metrosuna internet projesi ile ilgili kararın İBB Meclis Komisyonundan geçtiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Yıldız, "İstanbul metrosuna internet geliyor! başardık! Birlikte çok güçlüyüz gençler!!! Çok!" ve "Bu emsal teşkil edecek. Umarım Ankara ve İzmir metrolarında da İnternet ivedilikle açılacaktır" ifadelerine yer verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gelişmeyi "İstanbul’a müjde" ifadesiyle duyurdu. İmamoğlu şu paylaşımda bulundu:

"Metrolara internet sağlamak için altyapıyı hazırlamış sürecin önündeki engellerin kalkması için çaba sarf ediyorduk. Bugün İBB Meclis Komisyonu’ndan karar geçti. Sınırsız internet erişimi için çaba sarf eden herkese ve Meclis Üyemiz Taylan Yıldız'a teşekkürler."
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