Kırgız Meclisi'nde Orhan İnandı tartışması: İddialara ne cevap verildi?

SAMANYOLU HABER - Toplam 18 milletvekili söz alarak İçişleri Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere Kırgızistan'lı yöneticilere çeşitli sorular yöneltirken gelinen son nokta hakkında genel bilgilendirme yapıldı. Toplam 18 milletvekili söz alarak İçişleri Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere Kırgızistan'lı yöneticilere çeşitli sorular yöneltirken gelinen son nokta hakkında genel bilgilendirme yapıldı.





İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI: İNANDI SINIRLARIMIZ İÇİNDE





Kırgızistan İçişleri Bakan yardımcısı Nurbek Abdiev, Türkiye'nin daha önce Orhan İnandı'nin iadesini istediğini söyledi ve şu ana kadar eldeki bilgiler ışığında İnandı’nın Kırgızistan sınırından çıkış yapmadığını söyledi. İnandı’nın bulunması için İnterpol aracılığı ile de çalışma başlattıklarını belirten Nurbek Abdiev, gelen cevaba binaen Türkiye, Gürcistan, Kazakistan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Romanya ve Afganistan'dan Orhan İnan'ın sınırı geçmediğine dair bilgilerinin olduğunu ifade etti.





İçişleri Bakan Yardımcısı Nurbek Abdiev ise, soruşturmada her ihtimal üzerinde durduklarını belirtti.



MİLLETVEKİLLERİ: KENDİMİZİ DÜNYAYA REZİL EDERİZ, BU BİR SİYASİ OPERASYON





Milletvekili Dastan Bekeşey, ‘’Türk medyası Orhan İnandı’nın kaçırılması olayında Kırgız gizli servisinin dahlinin olduğunu yazdı. Gerçek bir süre sonra ortaya çıkar. Eğer bu olay siyasi bir pazarlık konusuysa, kendimizi dünyaya rezil ederiz. Başta denildiği gibi olsaydı fidyeciler şimdiye kadar taleplerini iletirlerdi. Bir insan bu şekilde ortadan kaybolmaz. Bana göre, İnandı artık Kırgızistan’da değil.’’ dedi. Bekeşev ayrıca"‘suçlular bulunamıyor ve olay aydınlatılmıyorsa bu polisin çok zayıf olduğunu gösterir.’’ dedi.

