Kırgız Meclisi'nde Orhan İnandı tartışması: İddialara ne cevap verildi?

SAMANYOLU HABER - Toplam 18 milletvekili söz alarak İçişleri Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere Kırgızistan'lı yöneticilere çeşitli sorular yöneltirken gelinen son nokta hakkında genel bilgilendirme yapıldı.
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI: İNANDI SINIRLARIMIZ İÇİNDE
Kırgızistan İçişleri Bakan yardımcısı Nurbek Abdiev, Türkiye'nin daha önce Orhan İnandı'nin iadesini istediğini söyledi ve şu ana kadar eldeki bilgiler ışığında İnandı’nın Kırgızistan sınırından çıkış yapmadığını söyledi. İnandı’nın bulunması için İnterpol aracılığı ile de çalışma başlattıklarını belirten Nurbek Abdiev, gelen cevaba binaen Türkiye, Gürcistan, Kazakistan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Romanya ve Afganistan'dan Orhan İnan'ın sınırı geçmediğine dair bilgilerinin olduğunu ifade etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Nurbek Abdiev ise, soruşturmada her ihtimal üzerinde durduklarını belirtti.
MİLLETVEKİLLERİ: KENDİMİZİ DÜNYAYA REZİL EDERİZ, BU BİR SİYASİ OPERASYON
Milletvekili Dastan Bekeşey, ‘’Türk medyası Orhan İnandı’nın kaçırılması olayında Kırgız gizli servisinin dahlinin olduğunu yazdı. Gerçek bir süre sonra ortaya çıkar. Eğer bu olay siyasi bir pazarlık konusuysa, kendimizi dünyaya rezil ederiz. Başta denildiği gibi olsaydı fidyeciler şimdiye kadar taleplerini iletirlerdi. Bir insan bu şekilde ortadan kaybolmaz. Bana göre, İnandı artık Kırgızistan’da değil.’’ dedi. Bekeşev ayrıca"‘suçlular bulunamıyor ve olay aydınlatılmıyorsa bu polisin çok zayıf olduğunu gösterir.’’ dedi.
Bir diğer Milletvekili Ulugbek Sadikov'sa, ‘’Orhan İnandı Kırgız vatandaşıdır. Kendimizi rezil etmemeliyiz. Er yada geç İnandı ortaya çıkacak ve her şey netleşecek. Bu olayın yüzde 99, siyasi bir operasyon olduğundan eminim.’’ dedi.
Nurbek Abdiev cevap olaraksa, elde ettikleri bulgulara bakarak Orhan İnandı’nın "uzun bir hazırlık süreciyle" kaçırıldığını düşündüklerini söyledi. Abdiev, "Dolayısıyla suçu çözmek zor. Her şeyi ve ihtimali dikkatlice araştırmamız gerekiyor." diye konuştu.
DEVLET ULUSAL GÜVENLİK KOMİTESİ: TÜRKİYE'DEN GELENLER İNANDI'YI KAÇIRAMAZ
Devlet Milli Güvenlik Komitesi (GKBN) Başkan Birinci Yardımcısı Rustam Mamasadıkov'sa, hiçbir yabancı istihbarat biriminin Kırgızistan topraklarında operasyon yapma hakkına sahip olmadığını ve Bişkek’te kaybolan Orhan İnandı’yı Türkiye'den gelen kişilerin kaçıramayacağını söyledi.
İnandı için gösteriler devam ediyor
Milletvekili Ulanbek İsmailov ise, İçişleri Bakanlığı ve GKBN’nin, İnandı'nın bulunması için gerekli şekilde çalıştıklarına inanmadığını ifade etti. İsmailov'a cevap veren Rustam Mamasadıkov'sa, İnandı’nın bulunması için binden fazla güvenlik görevlisinin çalıştığını ve ellerinden geleni yaptıklarını savundu.
BİR BUÇUK SAATLİK OTURUM
Toplantıya hükumeti temsilen Dışişleri bakan yardımcısı, İçişleri bakan yardımcısı. İstihbarat kurumu (GKNB) başkan yardımcısı ve Milli Eğitim bakan yardımcısı olmak üzere 4 bakanın yardımcısı katıldı.
Toplantıda Kırgız yetkililer terör örgütü ifadesinin ancak Türkiye'den gelen metinlerde geçtiğini ve kendilerinin böyle bir ithamlarının olmadığını ifade ettiler. Kaçırma hadisesinden dolayı ilgili şahıslar, kurumlar ve devletin ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğinin hatırlatıldığı 1,5 saate yaklaşan oturumda vekillerin BM, AB kurumları ve insan hakları örgütlerinden gelen açıklamaları referans göstermesi dikkati çekti. Sapat Okulları'nın ve mezunlarının başarıları ve Kırgızistan için çok önemli olduğunun vurgulandığı oturumda vekiller bu okulların arkasında durduklarını gösterdiler.