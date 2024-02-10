Biden - Scholz görüşmesinin gerçek gündemi neydi?

Almanya Başbakanı Scholz’un ziyareti, Washington’da Ukrayna’ya yardım öngören tasarıya ilişkin sürecin tıkanması konusunda Avrupa’da kaygıların dile getirldiği bir döneme rastladı.



Scholz, dünya siyasetinde öne çıkan iki krizin birden ele alınacağı görüşmeler için Beyaz Saray'da Biden'la buluşmadan önce Almanya'daki yatırım fırsatlarını konuşmak üzere ABD'li şirket yöneticileriyle bir araya geldi.



Gazetecilere konuşan Scholz, ABD Senatosu'nun Perşembe günü Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardım içeren 95,34 milyar dolarlık bir tasarının ilermesi yönünde attığı adımın kendisini cesaretlendirdiğini söyledi.



“Putin Ukrayna’ya yardımın azalmasını umuyor”



Scholz, Almanya'nın son zamanlarda, geniş çaplı Rus işgalini püskürten Ukrayna'yı desteklemek için kararlı bir şekilde katkıda bulunduğunu belirtti.



"Şimdi aynı şey Avrupa'nın geri kalanında ve ABD'de de gerçekleşmeli" diyen Scholz, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in ‘Ukrayna'ya desteğin azalacağına güvendiğini’ söyledi.



Perşembe akşamı her iki siyasi partiden ABD'li senatörlerle yaptığı görüşmenin, ABD Kongresi'ndeki dış politika ve güvenlik uzmanlarının Ukrayna'ya sürekli destek verilmesi gerektiğini anladıkları konusunda kendisine güvence verdiğini söyledi.



Putin’in röportajda söylediklerine tepki



Scholz, Putin'in Perşembe günü yayınlanan muhafazakar ABD'li talk-show sunucusu Tucker Carlson ile yaptığı röportajda "savaşın kökenleri hakkında tamamen saçma bir hikaye" anlattığını söyledi.



Almanya Başbakanı, "Ortada açık bir neden var ve bu da Rusya Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna'nın bir bölümünü ilhak etme isteği" dedi.



Putin'in 2019'da Berlin'de bir Çeçen muhalifi öldürmekten hüküm giyen Vadim Krasikov'le yaklaşık bir yıldır Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li gazeteci Evan Gershkovich'i takas etme önerisi sorulduğunda Scholz bu tür konuların gizli bir şekilde görüşülmesi gerektiğini söyledi.



Biden-Scholz görüşmesinin ardından ortak bir basın toplantısı yapılması planlanmıyor.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Perşembe günü yaptığı açıklamada iki liderin "Ukrayna'ya olan güçlü desteklerini ve Ukrayna'ya yardıma devam etmenin bir yolunu bulduklarını yeniden teyit edeceklerini" söyledi.



Beyaz Saray, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinden iki yıl sonra Kongre üyelerinin Kiev'e yardım sağlamamasının Rusya ile mücadele kabiliyetine zarar vereceği konusunda aylardır uyarılarda bulunuyor.



Avrupa Birliği (AB) geçtiğimiz hafta Ukrayna için 54 milyar dolarlık bir yardımı onayladı.



NATO askeri ittifakına katılmayı hedefleyen Ukrayna, askeri destek ve mali destek için Batılı ülkelere güveniyor.