TikTok'a yeni soruşturma kapıda

Reuters haber ajansının ekonomi yayıncısı Bloomberg’e dayandırdığı haberinde, Avrupa Komisyonu’nun önümüzdeki günlerde TikTok’a yönelik yeni bir soruşturma başlatacağı iddia edildi.



Avrupa Komisyonu yetkilileri bu konundaki soruları yanıtsız bırakırken TikTok da kendilerine bu yönde henüz ulaşmış bir bildirim olmadığını açıkladı.



Soruşturmanın, TikTok’un Avrupa Birliği’nin Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) uymak için yaptığı değişikliklerin, reşit olmayan kullanıcıları korumak için yeterli olmadığı yönündeki endişeler nedeniyle başlatılacağı ifade ediliyor.



Söz konusu yasal düzenlemeler AB’de 2022 yılında yürürlüğe girdi ve çok büyük çevrimiçi platformların ve arama motorlarının, yasadışı içerik ve kamu güvenliğine yönelik risklerle mücadele etmek için daha fazlasını yapmasını talep ediyor.



Yasa, içerik denetimi, kullanıcı gizliliği ve şeffaflık konularında yeni kurallar getiriyor. Yasayı ihlalde bulunduğu tespit edilen her şirket, küresel cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezasına çarptırılabiliyor.



AB, bu yasa kapsamındaki ilk resmi soruşturmasını, geçen yıl Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının ardından yapılan paylaşımlarla ilgili olarak eski adıyla Twitter yeni adıyla X olan şirkete açtı.