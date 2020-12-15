Samanyolu Haber /Dünya / Biden seçimi kazandı işler değişti /15 Aralık 2020 21:56

Biden seçimi kazandı işler değişti

Mevcut ABD Başkanı Donald Trump tarafından iptal edilen Küba ile normalleşme süresinin yeni başkan Joe Biden tarafından yeniden başlatılacağı ifade edildi.

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20 Ocak'ta Beyaz Saray'a çıkacak olan seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın Küba ile ilişkileri normalleştirmeyi planladığı bildirildi.

Bloomberg'in Biden'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yeni başkan, Trump yönetiminin Küba'ya yönelik politikalarını ve yaptırımlarını geri çevirmeyi planlıyor. 

Küba'ya seyahat, yaptırım ve para transferleri gibi kısıtlamaların azaltılmasının düşünüldüğü belirtilen haberde, Küba'daki insan hakları ihlallerine yönelik yaptırımların ise devam edeceği vurgulandı.

Biden, seçim sürecinde de ABD'nin yeni bir Küba politikasına ihtiyaç duyduğu açıklaması yapmıştı. 

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba ile başlattığı normalleşme sürecini iptal etmiş ve Küba'ya karşı yeni yaptırımlar ve kısıtlamalar getirmişti. 
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