Biden'dan İsrail'e 'rehineler için ara ver' çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına zaman tanımak maksadıyla Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara 'ara verilmesi' çağrısında bulunurken tam bir ateşkes çağrısı yapmaktan kaçındı.







Biden'ın bu açıklamayı, Minnesota'daki bir siyasi bağış toplama etkinliği sırasında kendisine laf atan ve "Şu anda ateşkes çağrısı yapmanızı istiyorum" diyen bir protestocuya yanıt olarak yaptı.





"Bence bir duraklamaya ihtiyacımız var" diye yanıt veren Biden, "Duraklama, mahkumları dışarı çıkarmak için zaman vermek anlamına gelir" diye ekledi.





İnsanların hissettiklerini anladığını ifade eden Biden sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durum İsrailliler için inanılmaz derecede karmaşık. Müslüman dünyası için de inanılmaz derecede karmaşık."







Biden iki devletli bir çözümü desteklediğini ancak İsrail'in Hamas'ın peşinden gitme hakkını da savunduğunu söyledi.