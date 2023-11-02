İddia: 'Yunanistan göçmen botlarını Türk kara sularına itti'

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF), yasadışı şekilde sınır dışı edildiği ileri sürülen 56 düzensiz göçmenin görüşlerine de yer verdiği bir rapor yayımladı.







MSF raporuna göre, Yunanistan'a botlarla ulaşan düzensiz göçmenlere yönelik son 2 yılda toplam 183 geri itme olayı kaydedildi.





Raporda, mültecilerin Yunan unsurları veya kimliği belirsiz maskeli kişiler tarafından Türk kara sularına doğru itildiği aktarıldı.





Söz konusu itme olayında, biri hamile kadın 2 kişinin boğulduğu ifade edilen raporda, "Bir tıp ve insani yardım kuruluşu olarak, ekiplerimize bildirilen şiddetin olağanüstü boyutu ve ciddiyeti karşısında sessiz kalamayız. (Göçmenlere) yardım edilmemesi, şiddet ve geri itmeler, (Midilli ve Sisam adaları) sınır yönetimi sisteminin bir parçası haline geldi" denildi.





Raporda, Yunanistan tarafından uygulanan söz konusu geri itmelerin, düzensiz göçmenleri zor ve riskli alternatif yollara yönelttiği iddia edildi.





Görgü tanıklarına göre, yasadışı yollarla sınır dışı edilmelerin yanı sıra düzensiz göçmenlerin, "fiziksel saldırı, kelepçeleme, aşağılayıcı çıplak aramalar ve benzeri birçok insanlık dışı muamelelere" maruz kaldığı belirtildi.





Öte yandan "geri itme" eylemlerini reddeden Yunanistan, sahil güvenlik ekiplerinin Orta Doğu ve Afrika'dan küçük teknelerle Türkiye'ye geçmeye çalışan yüz binlerce göçmeni kurtardığını öne sürdü.



