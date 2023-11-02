Atatürk'e benziyor diye 1 saatte 500 bin TL gönderdiler

Atatürk'e benzerliğiyle gündeme gelen bir vatandaş sosyal medyada bu benzerliği kullanarak çok sayıda kullanıcı elde etti.







Atatürk'e benzerliğini kullanan sosyal medya kullanıcısı TikTok'ta sık sık yayın açıyor. Son olarak yayın açan vatandaşa çok sayıda kullanıcı "Atam" yorumları yağdırdı. Canlı yayında bulunan pek çok kullanıcının 1 saatte 500 bin TL'lik hediye gönderildiği iddia edildi.





X'te (Twitter) 23 Derece adlı hesap o anları şu sözlerle paylaştı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliği ile ünlenen TikTok fenomenine, takipçilerinin canlı yayında 1 saatte 500 bin TL gönderdikleri iddia edildi."

