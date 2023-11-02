İmamoğlu'ndan İstanbullulara 'Acil' uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkını ciddi bir uyarıda bulunarak, şehirde yaşanan kuraklık sorununa dikkat çekti.







İstanbul Büyükşehir Belediysi (İBB) Başkanı Twitter (X) sayfasından bir video paylaşarak İstanbul’un kuraklık problemi olduğunu açıkladı.





"İSTANBUL CİDDİ BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYA"

İmamoğlu vatandaşı su tasarrufuna davet ederken “İstanbul ciddi bir kuraklıkla baş başa. İSKİ su kayıp ve kaçağını önlemede ciddi sonuçlar elde etti. İstanbulluları hem bu mücadelede yanımızda olmaya hem de su tasarrufunu ciddiyetle uygulamaya davet ediyorum.” diye yazdı.







