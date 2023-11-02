Samanyolu Haber /Gündem / AYM, iktidarın ‘sansür yasası’nı görüşecek! /02 Kasım 2023 17:04

AYM, iktidarın ‘sansür yasası’nı görüşecek!

Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçuna hapis öngören ‘sansür yasası’nın iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini 8 Kasım’da görüşecek.

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AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen ama gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından CHP, bunun 29’uncu maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

29’uncu maddede şu ifadeler yer alıyor: “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.” 

CHP,  maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, başvurunun iptal istemini, 8 Kasım’daki Genel Kurul gündeminde ele alacak. Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemi de esas inceleme aşamasında görüşülecek.

‘MİT’in cumhurbaşkanlığına sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?’ başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan T24 yazarı Tolga Şardan tutuklanmıştı. Şardan, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’la suçlanıyor.
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