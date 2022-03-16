Samanyolu Haber /Dünya / Biden'dan Putin ile ilgili yeni açıklama /16 Mart 2022 20:59

Biden'dan Putin ile ilgili yeni açıklama

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili yeni bir açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden, "Kararlıyız, Putin çok ağır bir bedel ödeyecek. Önümüzdeki günlerde daha da fazlasını yapacağız." ifadelrini kullandı.

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ekonomisi üzerindeki baskıya devam edeceklerini belirterek, “Putin’in bedel ödemesini ve pozisyonunu kaybetmesini istiyoruz” dedi.

Biden'ın açıklamaları şöyle:

Kararlıyız, Putin çok ağır bir bedel ödeyecek. Önümüzdeki günlerde daha da fazlasını yapacağız. Rusya ekonomisinin belini kırıyoruz. Ukrayna'ın Putin için asla bir zafer olmamasını sağlayacağız. Putin'in işgal tehdidini çok ciddiye aldık. Ukrayna'ya daha fazla güvenlik vereceğim. 800 milyon dolarlık yeni bir güvenlik desteği verilmesini sağlayacağım yetkimi kullanarak emri verdim. Bu yeni destek eşi ve benzeri görülmemiş bir yardım sağlayacak. Bu yardım ile Ukrayna hava sahasını koruyabilecek.

Askeri yardımın arasında İHA'ların da bulunacağını kaydeden Biden, "Rusya ekonomisi üzerindeki baskıya devam edeceklerini belirterek, Putin’in bedel ödemesini ve pozisyonunu kaybetmesini istiyoruz. ABD, Ukrayna'ya silah yardımını artırma konusunda tamamen kararlı" dedi.
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