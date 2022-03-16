Biden'dan Putin ile ilgili yeni açıklama

Kararlıyız, Putin çok ağır bir bedel ödeyecek. Önümüzdeki günlerde daha da fazlasını yapacağız. Rusya ekonomisinin belini kırıyoruz. Ukrayna'ın Putin için asla bir zafer olmamasını sağlayacağız. Putin'in işgal tehdidini çok ciddiye aldık. Ukrayna'ya daha fazla güvenlik vereceğim. 800 milyon dolarlık yeni bir güvenlik desteği verilmesini sağlayacağım yetkimi kullanarak emri verdim. Bu yeni destek eşi ve benzeri görülmemiş bir yardım sağlayacak. Bu yardım ile Ukrayna hava sahasını koruyabilecek.





ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ekonomisi üzerindeki baskıya devam edeceklerini belirterek, “Putin’in bedel ödemesini ve pozisyonunu kaybetmesini istiyoruz” dedi.Askeri yardımın arasında İHA'ların da bulunacağını kaydeden Biden, "Rusya ekonomisi üzerindeki baskıya devam edeceklerini belirterek, Putin’in bedel ödemesini ve pozisyonunu kaybetmesini istiyoruz. ABD, Ukrayna'ya silah yardımını artırma konusunda tamamen kararlı" dedi.