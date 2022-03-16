Samanyolu Haber /Gündem / "Ankaralı yerli üretici üretmeye devam etsin diye..." /16 Mart 2022 20:27

"Ankaralı yerli üretici üretmeye devam etsin diye..."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 17 binden fazla çiftçiye mazot desteği verielceğini açıkladı. Yavaş yaptığı paylaşımında, "17.702 çiftçimizin Başkent Kartına 34.746.700 TL mazot desteği yatırdık." ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, akaryakıta art arda yapılan zamlarla sarsılan çiftçiye destekte bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "17 bin 702 çiftçimizin Başkent Kartına 34.746.700 TL mazot desteği yatırdık" dedi.

Yavaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülke ekonomisi ve mazot fiyatları ortada. Ankaralı yerli üretici üretmeye devam etsin diye Türkiye’nin yerelde en kapsamlı mazot desteğine başladık. 17.702 çiftçimizin Başkent Kartına 34.746.700 TL mazot desteği yatırdık. Biz burada kaybedeni olmayan büyük bir aileyiz.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Ankaralı yerli üretici üretmeye devam etsin diye..." Sonraki Haber >>

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:23:25