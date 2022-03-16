Samanyolu Haber /Ekonomi / Gram altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken yorum /16 Mart 2022 20:22

Gram altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken yorum

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararının etkilerini değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memişi, "Önceki gün sert düşüşler yaşandı. Gram altında 900 liranın üzerinde alım yapılmaması konusunda uyarılarım vardı." ifadelerini kullanmakla birlikte altın fiyatlarındaki düşüşün kısa vadeli olacağı tahmininde bulundu.

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Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı bu akşam açıklanacak.

Kararın piyasalara etkisi merakla beklenirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memişi Youtube kanalında Fed'in kararının etkilerini değerlendirdi. Memiş, "Önceki gün sert düşüşler yaşandı. Gram altında 900 liranın üzerinde alım yapılmaması konusunda uyarılarım vardı. Sabredip bekleyenlere ne mutlu, alanlara ise geçmiş olsun" dedi.

Memiş şöyle devam etti:

"Fed kararının ardından Merkez Bankası da kendi faiz kararını yarın açıklayacak. Fed toplantısından 25 baz puanlık bir faiz artırımı ve şahin tonda bir açıklama bekliyorum. Sadece söylemlerle piyasayı yönlendirmeye devam edecektir. Yıl içinde 4 kez 25 baz puan faiz artırımıyla bu yılı bu şekilde devam ettirebilir diye tahmin ediyorum. Ancak şunu da ifade etmem gerekiyor ki FED'in faiz kararı zaten piyasalar tarafından fiyatlandı. Herhangi bir sürpriz yok."

Enflasyonun artmaya devam ettiğini belirten Memiş, önümüzdeki dönemde de enflasyonun yükselmeye devam edeceğini açıkladı.





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