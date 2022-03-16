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Erdoğan'dan NATO açıklaması: Ayın 24'ünde...

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Çankaya Köşkü'ndeki görüşme sonrasında ortak basın toplantısına katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta NATO liderler zirvesine katılacağını belirtti.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü. Çankaya Köşkü'ndeki görüşmenin ardından Erdoğan ve Duda, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ilk konuşmayı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizin yanı sıra ağırlıklı olarak Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeleri ele aldık. İki NATO müttefiki olarak ayrıntılı fikir teatisinde bulunduk. Zaten ayın 24'ünde, tekrar NATO liderler zirvesi olacak, bu zirvede de kaldığımız yerden görüşmeleri devam etme fırsatını da bulabiliriz. Çünkü Rusya-Ukrayna arasındaki süreç devam ediyor" dedi.

"YOĞUN BİR MEKİK DİPLOMASİSİ YÜRÜTÜYORUZ"

"Avrupa güvenliğine dair değerlendirmelerimizi paylaştık" diyen Erdoğan, "Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiği noktasında mutabık kaldık. Türkiye olarak ateşkesin sağlanması amacına matuf girişimlerimizi sürdürüyoruz. Nitekim Dışişleri Bakanım bugün Moskova'da temaslarda bulundu. Yarın da Ukrayna'ya geçecek. Yoğun bir mekik diplomasisi sürdürüyoruz. Bu süreçte Polonya'yla istişare ve işbirliğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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