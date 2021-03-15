Biden'dan '10 günde 100 milyon kişi' vaadi

Geçtiğimiz günlerde ekonomik destek paketini imzalayan ABD Başkanı Joe Biden, 10 gün içinde 100 milyon kişinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı olacağını açıkladı.





Birçok insanın yaşadığı ekonomik zorlukların önemli olduğunun altını çizen Biden, "Önümüzdeki 10 günde iki büyük hedefe ulaşacağız. 100 milyon kişi aşılanmış, 100 milyon kişi de yardım çeklerini almış olacak." ifadesini kullandı.





Aşı karşıtlığı ile nasıl bir mücadele vereceklerinin sorulması üzerine Biden, "Bu konuda yerel doktor ve sağlıkçılarımıza büyük iş düşüyor. Buradan bütün yerel sağlık çalışanlarını ve yetkilileri, aşının önemini insanlara anlatmaya çağırıyorum." diye konuştu.