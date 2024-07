Biden'ın seçimden çekilme kararı ABD basınında: ‘Ülke siyasetini alt üst etti’

Gazete Duvar'da yer alan habere göre ABD Başkanı ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, 21 Temmuz’da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak seçim yarışından çekildiğini duyurdu, yerine yardımcısı Kamala Harris’i aday gösterdi. Özellikle eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’la birlikte katıldığı canlı münazaradaki performansı sonrası yaşına da atıfla çekilme çağrılarıyla karşı karşıya kalan Biden’ın kararı ülke basınında geniş yer buldu.



BLOOMBERG: BIDEN, ÇEKİLMESİNİ İSTEYEN DEMOKRATLARA BOYUN EĞDİ



ABD merkezli finans dergisi Bloomberg, konuya ilişkin haberinde, “Joe Biden, çekilmesini isteyen Demokratlara boyun eğdi, ABD siyasetini alt üst etti” başlığını kullandı. Biden’ın şu ana kadar toplanan 96 milyon dolarlık bağışları Harris’e devredeceğine işaret edilen haberde, ABD’nin mevcut Başkan Yardımcısı’nın tarihteki en kısa seçim yarışına katılacağı da ifade edildi. Joe Biden’ın kararının başkanlık seçimini bilinmeyen bir bölgeye taşıdığını kaydeden Bloomberg, Başkan’ın bu adımının modern ABD siyaseti tarihinde eşi benzeri olmayan bir hamle olduğuna dikkat çekildi



81 yaşındaki Biden’ın son 50 yılı aşkın zaman içinde yeniden seçilmek için başkanlık yarışına girmeyen ilk başkan olduğunu kaydeden Bloomberg, “Biden’ın çekilmesi, haziran ayında hayal edilemez addedildiği noktadan bu haftasonu kaçınılmaz olduğu bir noktaya geldi” ifadelerini kullandı. Biden’ın kararının Demokrat Parti’deki yansımalarına ilişkin ise şöyle denildi: “Pek çok Demokrat Biden’ın kararını memnuniyetle karşılamış olsa da bu karar partisi olağan dışı bir belirsizliğe gark etti; bu belirsizlik hiçbir şekilde Beyaz Saray’ın kasım ayında Demokratlarda kalacağını garanti etmiyor.”



WSJ: SEÇMENLER ÇOK YAŞLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDU AMA…



The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, “81 yaşındaki Joe Biden üzerine oynanan bahis nasıl epik bir yanlış hesaba döndü” başlıklı analizinde, “Seçmenler, bocalayan Başkan’ın çok yaşlı olduğunu düşünüyordu; ancak, müttefikler bunu görmezden geldi, danışmanlar yetilerini savundu ve Demokrat Parti diğer adayları ringin dışına itti” gözlemini paylaştı. Biden’ın Kamala Harris’e desteğini açıkladığı hatırlatılan haberde, “Seçmenlerin onun arkasında olup olmadığını ise zaman gösterecek” denildi. Demokrat Parti’nin nasıl olup da ‘aşikar bir kusuru’ olan bir ismi aday göstermiş olabileceğini ele alan WSJ, bunun ‘görmezden gelmeye istekli müttefiklerin hikayesi olduğu’ değerlendirmesini yaptı.



Gazeteye göre, söz konusu hikayenin sonu ise ‘epik ve yıllardır devam eden yanlış bir hesap’ olmuştu. WSJ, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Biden’ın yaşıyla ilgili dezavantajlar seçmenleri açısından açıktı; geçen yıl yapılan anketler, seçmenlerin yaklaşık dörtte üçünün onu bir dönem daha başkanlık yapması için çok yaşlı bulduğunu ortaya koymuştu. Ancak, partinin en üst düzey mevkilerinde, Başkan’ın yaşının kendisine ilişkin bilançosunun ortaya çıkması, son aylarda pek çok kişiyi şaşırtmış gibi görünüyordu.”



NYT: 2024 YARIŞI YENİDEN DOĞARKEN HARRIS DEMOKRATLARIN DESTEĞİNİ ALDI



The New York Times (NYT) gazetesi, “2024 yarışı yeniden doğarken Kamala Harris hızla Demokratların desteğini aldı” başlıklı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim yarışından çekilme yönünde aldığı ‘şok edici’ kararın ardından Demokrat müesses nizamının güçlü liderlerinin Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i onun halefi olarak hızla benimsediğini aktardı. ‘Olayların hızlı bir şekilde beklenmedik yönde gelişmesinin partiyi ve ulusu aşina olunmayan siyasi bir bölgeye’ getirdiğini kaydeden NYT, “Karmaşık kararlar ufukta. Harris, birlikte seçim yarışına katılacağı (başkan yardımcısı) adayını seçmeli, bazı eyaletlerde seçimin başlayacağı eylül ayının öncesinde kampanyanın başına geçmeli, Biden’dan kaçan seçmenler arasında yeniden güven inşa etmeli ve topyekun Cumhuriyetçi saldırısına karşı durmak için hazırlık yapmalı” ifadelerini kullandı.



Bazı üst düzey Demokrat siyasetçilerin henüz Harris’e desteğini açıklamadığına da dikkat çekilen haberde, “Tüm Demokratlar bir taç giyme töreninin peşinde değil. Ne Senato'daki çoğunluk lideri Chuck Schumer, ne Temsilciler Meclisi’ndeki azınlık lideri Hakeem Jeffries onu destekledi; ciddi bir gücü olan Temsilciler Meclisi’nin eski başkanı Nancy Pelosi de aynı şekilde. Obama da daha rekabetçi bir aday gösterme süreci çağrısında bulunuyor gibi görünüyor” denildi. Buna göre, Demokrat Partili eski başkan Barack Obama, “Önümüzdeki günlerde bilinmeyen sularda ilerleyeceğiz. Ancak partimizin liderlerinin seçkin bir liderin çıkacağı bir süreci yaratabileceğine olağanüstü bir güven duyuyorum” diye konuştu. Gazete, haberinde ayrıca şu yoruma yer verdi: “Özel olarak, bazı Demokratlar daha rekabetçi bir sürecin Harris’in yararına olacağını savundu çünkü bu, siyasi kabiliyeti konusundaki şüpheleri ortadan kaldırabilir.”



WP: DEMOKRATLAR NEREDEYSE EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYA



The Washington Post (WP) gazetesi de konuya ilişkin haberinde, Biden’ın kararının ‘siyaset dünyasında çok dalgaları yarattığını ve Demokrat Parti’yi eski başkan Donald Trump’ın karşısına çıkmak üzere yeni bir aday seçme konusunda eşi benzeri görülmemiş bir mücadele’ ile karşı karşıya bıraktığını yazdı. Eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’a yönelik suikast teşebbüsünün ve Trump’ın bunun öncesinde ‘sus payı’ davasında atılı tüm suçlardan mahkum edildiğinin de hatırlatıldığı haberde, şu ifadelere yer verildi: “Biden’ın (seçim yarışından) ayrılması, 5 Kasım’daki seçimden sadece aylar önce partisini neredeyse eşine benzerine rastlanmamış bir durumda bıraktı. Halihazırda bir mahkumiyet kararı ve bir suikast girişimi ile sarsılan başkanlık yarışında, beklenmedik bu son gelişme bu sene ulusun siyasetinde egemen olan kargaşa hissine bir yenisini ekledi.”



Demokrat Parti’nin 21 Temmuz Pazar günü Kamala Harris’in etrafında toplanmış bir görüntü vermiş olmasına rağmen bazı milletvekillerinin yeni adayın belirlenmesi için ‘daha açık bir süreci’ savunduğuna dikkat çeken The Washington Post gazetesi, bu durumun Biden’ın ‘çalkantı yaratan kararının etkisinin’ bir başka tezahürü olduğuna işaret etti.



ABD Başkanı ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, dün X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaştığı mektupta, "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım" ifadeleriyle yarıştan çekildiğini duyurmuştu. Daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Biden, yerine gelecek isim olarak Harris'i göstermiş ve kendisine destek verdiğini belirmişti.