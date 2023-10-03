CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’in açılmasının ardından partisinin ilk grup toplantısında konuştu.







Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 'sivil anayasa' çağrısına yanıt vererek, "Merdan Yanardağ neden içeride, avukatlar neden içeride, 85 yaşındaki emekli paşalar neden içeride? Aydınlar niye içeride? Düşüncelerini açıkladılar diye. Demek ki Erdoğan gerçek anlamda bir sivil anayasa istemiyor. Onun kafasında başka şeyler var. Buradan yola çıkarak milleti nasıl kandırırız arayışı içinde. Ama unutma biz diğer siyasi parti gibi senin önünde biat eden kişilerden değiliz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi değiliz" dedi.







CHP lideri Can Atalay hakkındaki kararı Yargıtay'ın onamasına da tepki gösterdi. CHP lideri ayrıca, yaptığı bir konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a da çok sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu konuya ilişkin şunları söyledi:





"Bizim İBB Başkanımız hakkında laflar ediyor. Gücünü babandan alıyorsan sen zaten adam değilsin. Eğer sen eleştirip de ben İBB Başkan adayı olmak istiyorum diyorsan, çıkmazsan namertsin. Ayrıca şu soruyu da sormak zorundayım. Devlete ne kadar vergi veriyorsun ve gelirin nereden?"







