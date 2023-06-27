Samanyolu Haber /Gündem / Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği yolsuzluk haberine yasak kondu /27 Haziran 2023 17:14

Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği yolsuzluk haberine yasak kondu

Reuters'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği yolsuzluk şikayeti üzerine İsveçli ve ABD'li savcıların iddiaları araştırmaya başladığını aktardığı özel dosya haberine erişim engeli geldi. İktidardan birçok isim söz konusu habere tepki göstermişti.

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İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, Reuters'ın "ABD ve İsveç savcıları Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği yolsuzluk şikayetini inceliyor" haberine erişim engeli getirdi.

Reuters haber ajansı, önerilen pazarlama planına dair iletişim ve belgelerini inceleyerek hazırladığı özel haberde, Dignita'nın projeyi geçen yıl aniden bitirdiğini ve sonuç olarak "herhangi bir rüşvetin ödenmediğini" aktardı. Reuters, iddiaların Türkiye'nin veto ettiği İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu konusunda beklentilerin arttığı hassas bir döneme denk geldiğine işaret etti. 

"ALKOLMETREYİ PAZARA SOKMAYA ÇALIŞTI"
Yetkili mercilere iletilen şikayet dilekçesine göre, "Dignita, bir aracın ön panosuna yerleştirilen ve kontak çevrildiğinde otomatik olarak devreye giren alkol ölçme aletini Türkiye pazarına sokmayı amaçladı ve bunun için Erdoğan yönetimine buna olanak verecek yasal düzenlemeleri yapması için kulis yapmayı planladı."

Reuters'in haberine göre, "Belirli kategorideki araçlar ve sürücüleri için alkolmetre ve kontak kilidi kullanımının zorunlu hale getirilmesini isteyen firma, karşılığında 10 yıllık ticari münhasırlık anlaşması talep etti."

Dilekçede firmanın, ürünlerinin satışı için alacağı münhasırlık anlaşması karşılığında Bilal Erdoğan'ın yönetim kurulu üyesi olduğu İbn Haldun Üniversitesi ile Tügva Vakfı'na paravan bir şirket aracılığıyla "on milyonlarca dolar lobi ücreti ödeyeceğini taahhüt ettiği" ileri sürüldü.




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