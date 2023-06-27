"Yanardağ'ı AKP'li dava arkadaşı ihbar etti, AKP Yargısı tutukladı"





SAMANYOLUHABER.COM - ANALİZ





TELE1 Kanalı’nın genel yayın yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ, canlı yayında Abdullah Öcalan’la ilgili sözleriyle nedeniyle tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Yanardağ’ı tutukluluğa götüren sürecin fitilini, eski yol arkadaşı AKP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ateşledi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yanardağ hakkında televizyon programında Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek, "Suçu ve suçluyu övme" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" gerekçeleriyle gözaltı kararı aldırmıştı.





Yanardağ dün gözaltına alındı ve önce Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, bu sabah da savcılık ifadesi için İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Savcı, Yanardağ’ı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti ve sonuçta Yanardağ tutuklandı.





Yanardağ başında olduğu TELE1 Kanalı’nda Öcalan’la ilgili şunları söylemişti: "70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."





Merdan Yanardağ’ın bu sözlerinin akabinde, eski CHP’li AKP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi harekete geçti ve ihbar niteliğinde şu tweeti attı: TELE1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’dan Bebek Katiline övgüler…

-Öcalan Türkiye’de en uzun süre yatan siyasi mahkum…

-Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur…

-Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, son derece zeki bir kişidir. Cezaevinde filozof oldu… Rezillik ötesi!”









Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine dair bu sözlerine Merdan Yanardağ’ın tepkisi sert oldu. Yanardağ, Alevilerin Alevilikten kopanlar için kullandığı “Düşkün” ifadesini de kullanarak Çelebi’nin Alevi olmasına vurgu yaptığı seri tweet attı ve şunları kaydetti: 1- Düşkün M.Ali Çelebi, AKP'nin Öcalan ile başlatmak istediği yeni çözüm sürecini (Ensarioğlu'nun açıklamalarına bakın) eleştirdiğim programdan, kesip biçerek hazırladığı video ile muhabirlik yapıp, partisine yaranmaya çalışmış. Troller de üzerine atlamış. Hadi oradan montajcılar.













Yanardağ videonun montaj olduğunu iddia ederken Çelebi yine boş durmadı ve şu tweeti paylaştı: Çelebi vatanına düşkündür Merdan Efendi. Montaj ve iftira senin işin. Benim yaptığım sosyal medyada olan rezil bir videoyu paylaşmaktan ibarettir. Benden önce birçok hesaptan paylaşıldığı gün gibi ortadadır.









Ergenekon davası mahkumu Mehmet Ali Çelebi ile yine Ergenekon davası zanlısı Merdan Yanardağ’ın arasında geçen söz dalaşının akabinde hadise büyüdü ve görüntüler milyonlarca kişiye ulaştı, izlendi.





Bugüne kadar AKP’lilerin Öcalan’a yönelik yüzlerce övgü dolu sözlerine dikkate almayan savcılar, Yanardağ için ise derhal işlem başlattı. Nihayetinde AKP Yargısı, Yanardağ’ı "Suçu ve suçluyu övme" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" gerekçeleriyle tutuklayıp cezaevine gönderdi.





Yanardağ’ın tutuklanmasında büyük “emeği geçen” Mehmet Ali Çelebi, kaç çocuk sahibi olacağına kendisi adına karar veren Reisinden bir “Aferin”i hak etti.



