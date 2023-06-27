Saddam'ın yüzüne idam kararı okunurken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı

2003'te Saddam Hüseyin Baas Partisi ile iktidardeyken ABD ve Birleşik Krallık öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak'ı işgal edilmiş, iktidarı sona eren Saddam Hüseyin daha sonra yakalanıp yargılanarak idam cezasına mahkum edilmişti.







İDAMA DAKİKALAR KALA!

Tüm dünyada ses getiren idama giden süreçte Saddam Hüseyin'in son anlarından birine ait fotoğraf sosyal medyada yayıldı. Fotoğrafın 30 Aralık 2006'da, Saddam Hüseyin idam edilmeden dakikalar öncesine ait olduğu belirtildi.





KELEPÇELİ ELİNDE KUR'AN İLE...



Söz konusu karede Saddam Hüseyin'in kelepçeli elinde Kur'an tuttuğu, karşısında ise Irak Temyiz Mahkemesi eski başkanı Yargıç Munir Haddad'ın oturduğu görülüyor. Haddad, o fotoğrafla ilgili ayrıntıları Rudaw'a anlattı.





FOTOĞRAFTAKİ YARGIÇ ANLATTI

Yargıç Haddad, "Bu fotoğraf 30 Aralık 2006'da Bağdat'ın Kazimiye bölgesindeki askeri istihbarat teşkilatı binasında, temyiz mahkemesinin Saddam Hüseyin aleyhindeki kararını okurken çekildi" açıklamasını yaptı.







