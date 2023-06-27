Samanyolu Haber /Gündem / Almanya, göçmen sayısında 72 yılın rekorunu kırdı /27 Haziran 2023 16:43

Almanya, göçmen sayısında 72 yılın rekorunu kırdı

Avrupa’nın en fazla göçmen barındıran ülkesi olan ve nitelikli göçmenleri ABD ve Kanada gibi ülkelere kaptırmamak için yasal düzenlemeler yapan Almanya, göçmen sayısında 72 yıllık bir rekor kırdı. Almanya’daki göçmen sayısı, 1950’den bu yana en yüksek rakama ulaştı.

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Almanya, 2022 yılında göçmen sayısında rekor kırarak, 1950 sonraki 72 yıllık süre içerisinde en yüksek rakama ulaştı.

Almanya’da 2021 yılı için 329 bin olarak açıklanan net göç sayısı, 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında yaklaşık 4 kat artarak 1 milyon 462 bine yükselerek son 72 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, geçen yıl 2 milyon 666 bin kişinin göç ettiği ülkeyi terk edenlerin sayısı 1 milyon 204 bin olarak kayıtlara geçti.

2021 için 329 bin olarak açıklanan ülkeye net göç sayısı, geçen yıl yaklaşık 1 milyon 462 bine yükseldi. Böylece yıllık net göç sayısı, kayıtların tutulmaya başlandığı 1950’den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Almanya’ya göç edenlerin sayısında geçen yıl 2021’e kıyasla 1 milyon 323 bin, ülkeyi terk edenlerin sayısında ise 210 bin kişilik azalma oldu. Almanya’ya 27 Avrupa ülkesinden gelenlerin sayısı, Almanya’dan göç edenlerden 87 bin fazla olarak gerçekleşti. Söz konusu rakam 2021’de 81 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya’ya özellikle Romanya, Polonya ve Bulgaristan’dan insanlar göç etti. Destatis rakamlarına göre, Suriye’den Almanya’ya net göç geçen yıl 68 bin olurken, Afganistan’dan 55 bin olarak tespit edildi. 2021’de 19 bin olan Türkiye’den Almanya’ya net göç ise 2022’de 49 bine yükseldi.
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