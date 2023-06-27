Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Karakaş: "Avrupa mülteci konusunda Türkiye’nin esiri olmuş durumda" /27 Haziran 2023 17:59

Prof. Karakaş: "Avrupa mülteci konusunda Türkiye’nin esiri olmuş durumda"

Prof. Eser Karakaş, İnsan Haklarını savunmak için yayın dünyasına merhaba diyen Yankı podcast kanalına dikkat çeken bir röportaj verdi. ‘Hukukun ve insan haklarının millisi olmaz’ ifadeleri dikkat çeken Karakaş, Avrupa'nın Türkiye ile mülteciler konusunda takındığı tavrı da eleştirdi. Karakaş "Avrupa mülteci konusunda Türkiye’nin esiri olmuş durumda" dedi.

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İnsan Hakları konusunda yayınlar yapma hedefi ile yola çıkan Yankı podcast kanalı ilk söyleşisini Prof. Eser Karakaş ile yaptı. Prof. Karakaş ile gerçekleştirilen 'Otoriter Rejimlerde İnsan Hakları' başlıklı röportaj Yankı podcast kanalında yayınlandı. 

Röportajda küresel anlamda artan otoriterleşme eğilimlerinin insan haklarına etkisi masaya yatırıldı. 

Önemli tespitlerde bulunan Karakaş Avrupa'nın insan haklarının korunması yolunda öncü olduğunu, buna karşın son zamanlarda bu bölgede artan otoriterleşme eğilimlerinin insan haklarına ciddi zarar verebileceğini belirtti. 

Karakaş röportajında din-devlet ilişkisinin insan haklarına etkisi ve sivil toplum kuruluşlarının otoriterleşme eğilimlerine karşı nasıl bir tavır alması gerektiğini de anlattı. 

'Hukukun ve insan haklarının millisi olmaz’ ifadeleri ile evrenselliğe dikkat çeken Karakaş, Avrupa'nın Türkiye ile mülteciler konusunda takındığı tavrı da eleştirdi. Karakaş "Avrupa mülteci konusunda Türkiye’nin esiri olmuş durumda" dedi. 

Karakaş ile yapılan röportajın tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

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