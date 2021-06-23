Bilanço makyajında yeni perde: Azerbaycan Manatı ile swap anlaşması yapıldı

Reuters haber ajansının iddiasına göre Ankara, Malezya, Güney Kore, Rusya, İngiltere ve Asya'daki başka ülkelerle görüşme yaparken, ilk anlaşmanın Azerbaycan ile imzalanacağı belirtildi.







Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyeleri ile yaptığı toplantıda dört ülke ile swap anlaşması için görüşüldüğünü ve ikisiyle anlaşmaya yakın olduklarını söylediği iddia edilmişti. Ancak bu dört ülke hakkında bilgi verilmedi.





İsimlerini vermek istemeyen konuya yakın dört kaynak Reuters'a Ankara'nın Malezya, Güney Kore, Rusya, İngiltere ve Asya'daki başka ülkelerle görüşme yaptığını söyledi. Aynı kaynaklar, ilk swap anlaşmasının Azerbaycan ile imzalanacak gibi göründüğünü söyledi.





BİLANÇO MAKYAJI İÇİN ÖNEMLİ BİR UNSUR





Swap anlaşmaları eksiye düşen Merkez Bankası rezervleri ve bilanço makyajı için önemli bir unsur olarak görülüyor. Buna göre iki ülkenin para biriminden aynı oranda miktar karşılıklı olarak değiş tokuş ediliyor. Ancak bu para iki ülke arasındaki ticaret dışında kullanılamıyor ve başka paraya çevrilemiyor. Dolayısıyla Azerbaycan'dan Türkiye'ye Manat gelecek, Türkiye'den de matbaa çıkışı Türk lirası Azerbaycan Merkez Bankası kasalarına konacak. Gelecek olan bu miktar Türkiye'nin varlıkları arasında gösterilecek ve rezervler makyajlanmış olacak.