Samanyolu Haber /Gündem / Bilgen'e 'olumsuz cevap çıktıları' gitti /31 Ocak 2021 14:16

Bilgen'e 'olumsuz cevap çıktıları' gitti

Kobani olayları soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan HDP'li eski Kars Belediye eş başkanı Ayhan Bilgen yeni parti kuracağı yönündeki iddialarla gündemdeyken partiden Bilgen'e yanıt geldi.

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Ayhan Bilgen geçtiğimiz günlerde mevcut partilerin siyaset anlayışını yetersiz bulduğunu ifade ederek yeni bir muhalefet tarzına dikkat çekmişti.

Ayhan Bilgen, yeni bir paradigma geliştirilmesi gerektiğini söyleyerek "Bunu bir platforma ya da hareket mi yoksa bir partiye mi dönüşmesi gerektiği toplumsal karşılığı ile şekillenecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Ayhan Bilgen’den gelen yeni parti sinyali veren açıklamalar HDP’de “talihsiz açıklamalar” olarak değerlendirildi.

Duvar’ın kulis haberine göre Bilgen'le görüşmelerden sonuç alamadığını gören HDP bu kez farklı bir yol izledi. 

HDP,  'yeni parti' mesajı verdiği sosyal medya paylaşımlarına genellikle olumsuz yanıtlar içeren okuyucu yorumlarının çıktılarını Bilgen’e yolladı.

Olumsuz yorumlar içeren çıktılar avukatları aracılığıyla halen cezaevinde tutulan Bilgen’e gönderildi.

HDP, Bilgen’in açıklamalarını “Arkasında milyonlar olan bir partiye karşı bu söylem haksızlık. Parti kurulları, yetkilileri var. Birçok kez görüşüldü. Neden bunu yapıyor anlamak mümkün değil” şeklinde yorumluyor.
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