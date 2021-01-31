Telsiz hattına girip hava trafiğini yönlendiren şahıs Berlin'de yakalandı

Gizlilik yasaları gereği adı açıklanmayan ancak 32 yaşında olduğu belirtilen zanlının bir havacılık yetkilisini taklit ettiği belirtildi.







Polis, şahsın perşembe gecesi Berlin'in doğu bölgesindeki Koepenick'te gözaltına alındığını aktardı.





Yerinin tespit edilmesi için yaşadığı semte polis helikopteri gönderildiği, zanlının bu sırada korsan şekilde helikopterin telsiz frekansına girerek yine sahte emir verdiği kaydedildi.





Bu sırada güvenlik güçlerinin zanlının evine baskın düzenleyerek suçüstü yakaladığı ifade edildi.





Zanlının evinde yapılan aramada, hava araçlarıyla bağlantı kurmak için gerekli frekansları yakalayan iki telsiz bulundu.





Şahsın son altı ay içinde yolcu uçakları ve nakliye uçaklarının pilotlarının yanı sıra eyalet ve federal polis helikopterleriyle temas kurarak potansiyel olarak tehlikeli talimatlar verdiği ve iletişimlerinde giderek daha profesyonel hale geldiği belirtildi.





Bununla birlikte polis, şahsın eylemlerinden ötürü şu ana kadar kayda giren herhangi bir kaza veya başka bir olayın vuku bulmadığını açıkladı.