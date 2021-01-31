Samanyolu Haber /Dünya / Telsiz hattına girip hava trafiğini yönlendiren şahıs Berlin'de yakalandı /31 Ocak 2021 14:20

Telsiz hattına girip hava trafiğini yönlendiren şahıs Berlin'de yakalandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de aralarında polis helikopterleri, yolcu uçakları ve nakliye uçaklarının da bulunduğu çok sayıda hava aracıyla korsan şekilde telsiz bağlantısı kurarak sahte uçuş emri vermekle suçlanan bir şahıs gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Gizlilik yasaları gereği adı açıklanmayan ancak 32 yaşında olduğu belirtilen zanlının bir havacılık yetkilisini taklit ettiği belirtildi.

Polis, şahsın perşembe gecesi Berlin'in doğu bölgesindeki Koepenick'te gözaltına alındığını aktardı.

Yerinin tespit edilmesi için yaşadığı semte polis helikopteri gönderildiği, zanlının bu sırada korsan şekilde helikopterin telsiz frekansına girerek yine sahte emir verdiği kaydedildi.

Bu sırada güvenlik güçlerinin zanlının evine baskın düzenleyerek suçüstü yakaladığı ifade edildi.

Zanlının evinde yapılan aramada, hava araçlarıyla bağlantı kurmak için gerekli frekansları yakalayan iki telsiz bulundu.

Şahsın son altı ay içinde yolcu uçakları ve nakliye uçaklarının pilotlarının yanı sıra eyalet ve federal polis helikopterleriyle temas kurarak potansiyel olarak tehlikeli talimatlar verdiği ve iletişimlerinde giderek daha profesyonel hale geldiği belirtildi.

Bununla birlikte polis, şahsın eylemlerinden ötürü şu ana kadar kayda giren herhangi bir kaza veya başka bir olayın vuku bulmadığını açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Telsiz hattına girip hava trafiğini yönlendiren şahıs... Sonraki Haber >>

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Çiftçiler isyanda

Çiftçiler isyanda

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Amozon'un TIR'ı büyük bir kazaya karıştı

Amozon'un TIR'ı büyük bir kazaya karıştı

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:43:02