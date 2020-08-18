Samanyolu Haber /Gündem / Bilgisayar oyunu bağımlısı çocuk açlık ve susuzluktan öldü /18 Ağustos 2020 09:24

Bilgisayar oyunu bağımlısı çocuk açlık ve susuzluktan öldü

Hindistan’da bilgisayar oyunu oynarken fenalaşarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki bir çocuğun ölüm nedeni yemek yemeyi ve su içmeyi ihmal etmesi olarak açıklandı.

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Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Gizmochina blogunda yer alan habere göre, Hindistan’da bilgisayar oyunu bağımlısı 16 yaşındaki adı açıklanmayan bir çocuk, oyun oynarken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastalık belirtileri gösteren ve durumu gittikçe kötüleşen çocuğa, önce koronavirüs testleri yapıldı. Yapılan Kovid-19 testi sonucu negatif çıktı.
 
Aşırı susuzluk sonrası oluşan dehidrasyon belirtileri gösteren çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hintli doktorlar 16 yaşındaki gencin ölüm nedenini yemek yemeyi ve su içmeyi ihmal etmesi olarak açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bilgisayar oyunu bağımlılığını akıl hastalığı olarak sınıflandırmaya hazırlanıyor.
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