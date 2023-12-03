Bilim insanları 'canavar galaksi' keşfetti: Her yıl yüzlerce yıldız üretiyor

Uzun bir süre önce Hubble Uzay Teleskobu görüntülerinde ortaya çıkan ve ardından kaybolan devasa bir galaksi, şimdi James Webb Uzay Teleskobu (JWST) tarafından tespit edildi. Gökbilimciler, bu galaksiyi "AzTECC71" olarak adlandırdı ve onu korkunç bir leke olarak tanımladı.







Texas Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olan Jed McKinney, "Bu şey gerçek bir canavar" dedi ve "Küçük bir leke gibi görünse de, aslında her yıl yüzlerce yeni yıldız oluşturuyor. Ve en yeni teleskobumuzun en hassas görüntülerinde bile bu kadar uç bir şeyin zar zor görülebiliyor olması benim için çok heyecan verici. Bu bize potansiyel olarak bizden saklanan bir galaksi popülasyonu olduğunu söylüyor" ekledi.





Galaksinin bakılması zor tozlu bir bulutla sarılı olduğu için şimdiye kadar fark edilmediği ortaya çıktı. COSMOS-Web verileri, evrenin erken dönemlerinde bu tür oluşumların daha önce düşünülenden üç ila on kat daha yaygın olabileceğini gösteriyor.





Galaksi, şu anda Büyük Patlama'dan yaklaşık 900 milyon yıl sonrasına denk gelen kabaca 6 kırmızıya kayma değerinde gözlemleniyor. McKinney, "Şimdiye kadar evrenin erken dönemlerindeki galaksileri görebilmemizin tek yolu Hubble ile optik bir perspektiften bakmaktı. Bu da galaksi evrimi tarihine ilişkin anlayışımızın önyargılı olduğu anlamına geliyor, çünkü yalnızca daha az tozlu, bulanık olmayan galaksileri görebiliyoruz" dedi.





Bu önemli keşif, The Astrophysical Journal'da yayımlandı.