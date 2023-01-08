Samanyolu Haber /Dünya / Bilim insanları hangi saatte uyunması gerektiğine cevap verdi: Hastalıklardan koruyor /08 Ocak 2023 12:52

Bilim insanları hangi saatte uyunması gerektiğine cevap verdi: Hastalıklardan koruyor

Yüksek tansiyon riskini düşürmek, kalp sağlığını korumak... Sağlıklı yaşamın sırrı, uyku vaktinden geçiyor. Bilim insanları ideal uyku zamanını açıkladı.

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Sigara içmek, obezite ve hareketsiz yaşam tarzı hastalık risklerini artırabilir, ancak araştırmalar düzensiz uykunun da bir faktör olduğunu gösteriyor.

Önceki çalışmalar, gece yedi ila dokuz saat arasında uyumanın yüksek kan basıncına karşı koruduğunu bulmuştu. Hengyang’daki Güney Çin Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, uyku alışkanlıklarının kalp sağlığını nasıl etkilediğini görmek için her yaştan 14.536 yetişkini izledi.

Post Graduate Medicine dergisinde yayınlanan sonuçlar, genellikle saat 23:00’te uyuyan erkeklerin yüksek tansiyona yakalanma olasılıklarının, erken veya geç yatan diğer erkeklere göre yüzde 32 daha az olduğunu gösterdi. Ancak kadınlar için bu süre erkeklerinkinden farklı. Araştırmaya göre; kadınlar için en sağlıklı uyku saati ise gece yarısı.

Araştırmacılar konuyla ilgili şunları söyledi: “Yüksek tansiyon riski, yatma vaktinin gecikmesiyle giderek azaldı. Ancak etki, cinsiyetler arasında önemli ölçüde farklılık gösteriyor gibi görünüyor. Diğer zamanlarda uyumak, vücudun iç saatini çarpıtarak kan basıncının yükselmesine neden olabilir.”

Birleşik Krallık’ta yaklaşık beş yetişkinden biri yüksek tansiyondan muzdarip. Yüksek tansiyon da kalp krizi ve felçlerin önemli bir nedeni.
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