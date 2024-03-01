Samanyolu Haber /Gündem / Bilişim firmalarına milyonlarca lira ceza /01 Mart 2024 21:26

Bilişim firmalarına milyonlarca lira ceza

Bazı bilişim firmaları hakkında yürütülen rekabet soruşturmaları sonuçlandı. Firmalara 91 milyon liranın üzerinde ceza kesildi.

SHABER3.COM

Rekabet Kurulu'nun, bilişim sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, 8 teşebbüs hakkında, rekabete aykırı anlaşmalara taraf olmak suretiyle ilgili kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle bireysel muafiyetten yararlanamayacaklarına ve toplam 91 milyon 697 bin 701 lira ceza uygulanmasına hükmetti.

Öte yandan, 12 teşebbüs hakkında, ilgili kanunu ihlal ettikleri belirlenemediğinden idari para cezasına gerek olmadığına karar verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bilişim firmalarına milyonlarca lira ceza Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:39:46