İmamoğlu ve Özel'den ortak miting: '200 lira ilk çıktığında 500 ekmek alabiliyordu'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beykoz'da ortak bir miting düzenlediler.



Mitingde konuşan Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:



"Beykoz kimsenin tapulu mülkü değil. Beykoz, Beykozlunun. Oyalamaca yok. Büyükşehirde de Beykoz'da da hep beraber güçlü ittifakımızın karşılığını alacağız. Bizim ittifakımız halk ittifakı, İstanbul İttifakı. Bizim kapımız herkese açık.



Beykoz Sosyal Tesisleri ve Kır Bahçesi'ni vatandaşlarla buluşturduk. Orası işgal altında bir yerdi. Temizleyip boşalttık. Millete ait olan yeri millete verdik. Biz milletin yerini millete, milletin parasını millete veriyoruz kardeşim.



Çubuklu'daki siloları, akaryakıt tanklarını biliyorsunuz değil mi? Oralara muhteşem kütüphaneler, sosyal tesis, müzeler, çocuk oyun alanları, konser alanları geliyor. Yıllarca kim için bekletiyorlardı bilmiyorum ama biz orayı da millete açıyoruz.



Hükümetin 14 yıl önce çıkardığı 200 liralık bir değer, o dönemde 130 dolar ediyordu. Şimdi ise bu değer 6.5 dolara kadar düştü. Bu durumda değer kaybı yüzde 1200'den fazla oldu. 200 lira ile ilk çıktığı zaman 500 ekmek alınabiliyordu, şimdi ise 50 ekmek alınabiliyor. Bu nedenle İstanbul'da sosyal yardımları 6 kat artırdık.



Bir başka sorumluluğumuz daha var, İstanbul'u korumak, İstanbul'un muhafızı olmak. Bunların eline düşerse Allah bu memleketi, bu şehri korusun. 200 liranın düştüğü durumu söyledim ya, bunların eline İstanbul düşerse Allah İstanbul'u korusun.



Biz çok güzel bir söz var: Huylu huyundan vazgeçer mi? Bunlara mikrofon uzatılınca ne diyorlar: Milletin gündeminde olmayan bizim gündemimizde olmaz. Kanal İstanbul için diyorlar. Ben size söyleyeyim bunlar gizli gizli ihale yapıp bir yandan Kanal İstanbul'da yol yürümeye çalışıyorlar.



Biz Kanal İstanbul gibi bir felaket bu şehrin başına gelmesin diye çalışıyoruz. Genel seçimden önce çıkıp, 'Faiz düşerse enflasyon da düşer, bu ruh bu tende oldukça faizi düşüreceğiz, nas var, sana bana ne oluyor?' dediler mi? Ne yaptılar? Faizin 8 buçuktan aldılar. Gerçek faiz neredeyse 3 haneli rakamlara çıktı. Biz onlar gibi aldatanlardan olmayacağız. Allah bu şehri aldatanlar ve aldananlardan korusun. Kimseyi oy verdi, vermedi diye ayırt etmeyeceğim. Ne dedim, 'Hak yemem, kimsenin de hakkını yedirmem' kardeşim."



Özgür Özel ise şu ifadeleri kullandı:



"Aladdin Başkan'ı size emanet ediyorum. 5 yıl önce Beykoz'a gelmiştim. Bugün gördüğüm ne güzel Beykoz öyle. Beykoz, 5 yıl önce verdiği karardan memnun. Diyor ki Ekrem İmamoğlu ile tam yol ileri.



Geçen seçimlerde küçük farkı bile hazmedemeyip hilelerle seçimi elimizden almak istediler. O 19 günde Ekrem Başkan'ın nasıl hakkının yendiğini ve İstanbul'un iradesine el konulmak istediğini görenler ne yaptı? 'Biz İstanbul'da Osmanlı tokadı vuracağız' diyenlere bir demokrasi tokadı vurdu, akılları başlarına geldi"